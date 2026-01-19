Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda de Bayern Múnich pone freno a comparaciones con Luis Díaz y Olise; "no me gustan"

Leyenda de Bayern Múnich pone freno a comparaciones con Luis Díaz y Olise; "no me gustan"

Arjen Robben sorprendió con unas declaraciones por la manera en la que lo relacionan a él y otro exjugador del Bayern Múnich, con los actuales extremos bávaros, el colombiano y el francés.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich
Foto: AFP

