Leyenda de Bayern Múnich pone freno a comparaciones con Luis Díaz y Olise; "no me gustan"

Luis Díaz y Michael Olise son los extremos que se están llevando las miradas en Europa, especialmente en Alemania por su alto nivel con el Bayern Múnich, ya que a punta de goles, asistencias, gambetas y más, han hecho recordar aquellos tiempos gloriosos del equipo bávaro, cuando tenía dos temibles atacantes como Arjen Robben y Franck Ribéry.

Aunque ya han surgido varias opiniones de esta comparación, con Vincent Kompany y hasta Max Eberl dando su punto de vista, faltaba la voz autorizada de alguno de los dos exjugadores implicados, y fue el neerlandés el que tomó la vocería, pero expresó que le molesta que se hablen esos temas.



Arjen Robben no le gusta la comparación con Luis Díaz y Olise

Tras un partido de leyendas del Bayern Múnich, el exatacante neerlandés atendió a la prensa, allí le preguntaron si el colombiano y el francés le hacen acordar a sus tiempos con Ribéry en el cuadro alemán, pero no se lo tomó de buena manera y lo dejó claro.

"Lo mismo pasó en nuestra época porque nos comparaban con otros jugadores. No me gustan para nada esas comparaciones, porque cada jugador es un individuo con sus propias cualidades, habilidades y personalidad", dijo de entrada Arjen Robben, dejando una contundente frase.

Eso sí, el de Países Bajos no dudó en destacar que sobre Luis Díaz y Michael Olise "para mí lo más importante es que, en este momento, estos dos elementos son muy importantes para el equipo. Y como dije, cuando el equipo trabaja como un todo, los jugadores de primera línea pueden marcar la diferencia, y creo que eso siempre es lo más importante".



Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich Foto: AFP

Hace algunos días, otro que de manera más tranquila opinó del tema fue el propio técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, quien declaró que "esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me sentí muy buen defensor, pero contra Robben la sensación era diferente: 'sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, y aún así, de alguna manera, conseguía el espacio y disparaba'. Entiendo la comparación, pero estos chicos han logrado grandes cosas a lo largo de muchos años; los nuestros (Luis Díaz y Olise) aún no lo han logrado. Dentro de unos años, si las cosas van de forma similar, los cuatro podremos sentarnos a hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias".

Para terminar, sobre este debate que se conformó en Alemania, fue el director deportivo del club, Max Eberl, quien más entusiasmado puntualizó que "cuando veo la posición y los movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: 'es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante'. Y con 'Lucho' al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador del caos creativo. Nuestra dupla de aleros es excepcional".