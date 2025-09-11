Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial del 2026; "está listo para firmar"

Juan Carlos Osorio ya sabe lo que es dirigir selecciones. En primera instancia, México le abrió las puertas y firmó un rendimiento sobresaliente. Posteriormente, fue llamado por Paraguay, donde tuvo un paso fugaz. Ahora, las ofertas no han faltado, después de haberse quedado sin equipo, y esta vez quien lo pediría sería Panamá.

"Se quiere un director técnico, de alto perfil, que esté dispuesto a dirigir ya la selección de Panamá, pero siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la decisión y haga el análisis exhaustivo de qué ha significado Thomas Christiansen (técnico actual) en dos juegos eliminatorios”, dijo José Miguel Domínguez en 'El marcador TV'.

Pero no fue lo único que afirmó el periodista y continuó con su noticia. "En caso tal de que este panorama negro se dé, el entrenador de prestigio y renombre internacional está listo para firmar ya con la selección de Panamá. Su nombre: Juan Carlos Osorio", añadió. Recordemos que su última experiencia fue en Tijuana, en el 2025.

"En contacto con su entorno más cercano, ni siquiera está sopesando el tema económico, para nada, eso parece no interesar. Él sabe lo que significa llevar a la selección de Panamá y rescatarla de esta posible debacle, más en el momento que se vienen dos partidos determinantes: El Salvador y contra Surinam, en casa", expresó.

Juan Carlos Osorio, director técnico colombiano, en un partido de la Liga MX, con Xolos de Tijuana AFP

Eso sí, para sorpresa de más de uno, no es la primera vez que la Selección Panamá muestra interés por el técnico colombiano, Juan Carlos Osorio. "Hace tres años, cuando nos quedamos afuera de Qatar 2022, los miembros de la Federación hablaron con el colombiano. No se llegó a un acuerdo y renovaron a Thomas Christiansen", reveló.

"En este momento, a día de hoy, no hay ningún tipo de contactos, o sea que eso quedó hace tres años, pero Juan Carlos Osorio está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección con miras al próximo Mundial 2026", sentenció el periodista, José Miguel Domínguez en el programa, 'El marcador TV'.