Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial del 2026; "está listo para firmar"

Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial del 2026; "está listo para firmar"

A pesar de que ya ha pasado un largo tiempo sin verlo en la raya, el director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, tiene una interesante oferta sobre la mesa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:28 p. m.
Juan Carlos Osorio, director técnico colombiano, es pretendido por la Selección Panamá
