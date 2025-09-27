Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Carlos Osorio, captado en Nacional vs Millonarios; ¿opción como técnico verdolaga?

Juan Carlos Osorio, captado en Nacional vs Millonarios; ¿opción como técnico verdolaga?

El experimentado técnico Juan Carlos Osorio, con pasado exitoso y lleno de titular en el equipo paisa, dijo presente en el estadio, este sábado en el clásico entre bogotanos y antioqueños.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de sept, 2025
Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio en Nacional vs Millonarios en el Atanasio Girardot - Foto:
