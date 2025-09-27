Juan Carlos Osorio, captado en Nacional vs Millonarios; ¿opción como técnico verdolaga?

El clásico de Nacional vs Millonarios siempre atrae espectadores de lujo en la Liga BetPlay 2025-II, por lo que la sorpresa en la noche de este sábado en el Atanasio Girardot fue el experimentado técnico Juan Carlos Osorio.

El entrenador risaraldense estuvo en un palco del escenario deportivo en territorio antioqueño, y por supuesto la transmisión lo enfocó, en días en los que el cuadro 'verdolaga' se encuentra sin DT, tras la salida del argentino Javier Gandolfi. Actualmente está de interino Diego Arias.

Por eso, en redes sociales no tardó en volverse tendencia Juan Carlos Osorio, quien está libre y algunos lo ponen como candidato para una etapa más en Atlético Nacional, donde ya ganó 3 ligas, dos copa y una superliga, dejando huella en su paso por el elenco antioqueño.

Eso sí, en las últimas horas el técnico risaraldense fue puesto como una de las opciones para el Club León, de México, que tuvo la renuncia de Eduardo Berizzo, por lo que James Rodríguez está a la espera de quién será su nuevo entrenador.



Juan Carlos Osorio, presente en Nacional vs Millonarios en el Atanasio Girardot:

¡Juan Carlos Osorio técnico colombiano se encuentra viendo el clásico entre Nacional y Millonarios! #LALIGAxWIN 🟢🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/ULQXoam647 — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025