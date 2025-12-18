Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna se llevó una sorpresa de final de año: Fluminense hizo inesperado anuncio

Kevin Serna se llevó una sorpresa de final de año: Fluminense hizo inesperado anuncio

Fluminense fue protagonista en los diferentes torneos en los que participó a lo largo de la temporada, pero, para 2026, emitió un comunicado que nadie veía venir.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Kevin Serna, delantero colombiano, en un partido del Fluminense en Copa Sudamericana
Kevin Serna, delantero colombiano, en un partido del Fluminense en Copa Sudamericana
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad