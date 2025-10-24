Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Grave denuncia de técnico de Selección Colombia; ve en peligro su pensión y señala a clubes

Grave denuncia de técnico de Selección Colombia; ve en peligro su pensión y señala a clubes

La historia se conoció en una entrevista exclusiva en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma DITU, donde el entrenador de la Selección Colombia habló.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, en medio de un entrenamiento
Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, en medio de un entrenamiento
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad