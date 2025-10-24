Millonarios da buena noticia en medio de la incertidumbre deportiva; alegrará a muchos

En medio del desenlace de la Liga BetPlay 2025-2 para Millonarios, en el que está seriamente comprometida su clasificación a los cuadrangulares, hace unas horas anunció en las redes sociales que Andrés Llinás seguirá en el club por tres años más.

El defensor central, canterano del club, firmó un contrato hasta 2029, demostrando su amor por el equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Así lo anunció el 'embajador' por medio de un comunicado:

Millonarios FC informa que, el jugador Andrés Llinás extendió su vínculo con la institución hasta junio de 2029. Formado en el Fútbol Base de Millonarios FC, Andrés Llinás es un ejemplo del talento y la disciplina que nace en casa. Bogotano y embajador de nacimiento, el central debutó con el equipo profesional en 2019 y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como uno de los pilares Embajadores. Su amor y fidelidad por el club lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones. Asimismo, Andrés Llinás ha sido protagonista en los títulos recientes del equipo. ¡Andrés seguirá vestido de Azul! ¡#HerenciaEmbajadora!



Llinás terminaba contrato en 2026 y ahora estará ligado al cuadro 'azul' por varios años más. El defensor bogotano ya sabe lo que es levantar un título con su equipo, fue campeón de la Liga BetPlay 2023-1, campeón de la Copa BetPlay en 2022 y campeón de la SuperLiga BetPlay en 2024. Además, de que ya ha sido capitán del equipo por su sentido de pertenencia y cariño por el 'ballet azul'.

El central de 28 años dio unas declaraciones luego de la confirmación de que se queda en Millonarios, "yo creo que es el sueño de niño que siempre tuve. Es más, creo que ni siquiera en los mejores sueños pensé que iba a completar más de 200 partidos, que iba a ganar tres títulos y estoy seguro que todavía falta mucho. Yo creo que estos son sueños que se van escribiendo día a día y sueños que faltan por cumplir, pero es el mayor orgullo vestir esta camiseta."

Finalmente, le envió un mensaje a los aficionados del club, "con la hinchada de Millonarios yo solo tengo agradecimiento. Es increíble todo el respaldo que me han dado desde que era un desconocido para muchos, hasta ahorita que tuve de pronto uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Ellos han estado ahí en las buenas, en las malas, tanto para mí como para el equipo. Y bueno, definitivamente Millonarios es su gente", sentenció.