Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan David Cabal celebró su primer gol con la Juventus; vea la anotación

Juan David Cabal celebró su primer gol con la Juventus; vea la anotación

El colombiano ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol del empate para la Vecchia Signora frente a Atalanta en la Serie A de Italia.

Por: Javier García
Actualizado: 27 de sept, 2025
