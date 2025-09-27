Juan David Cabal celebró su primer gol con la Juventus; vea la anotación

Por la fecha 5 de la Serie A, la Juventus recibió en su estadio al Atalanta. En el equipo dirigido por Igor Tudor, el colombiano Juan David Cabal inició en el banco de suplentes.

A los 32 minutos, Kamaldeen Sulemana abrió el marcador para los Bérgamo, que se fue al descanso con la ventaja. En la segunda parte, Cabal ingresó al minuto 76 en lugar de Bremer y, apenas dos minutos después, el exjugador de Atlético Nacional aprovechó un rebote y definió de zurda para sellar el empate de la Juventus.



Así fue gol de Juan David Cabal con Juventus frente a Atalanta