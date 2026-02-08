Futbolista colombiano aprovecha huelga de Cristiano Ronaldo; lo superó en goles en Arabia Saudita

El sábado se terminó la fecha 21 de la Liga de Arabia Saudita y hubo noticia en el empate 1-1 entre el Al Fateh y Al Qadisiya, en especial por el último equipo nombrado, quien tuvo al colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñónes, quien viene siendo una de las figuras, no solo de su club, sino del campeonato árabe.

El atacante nacido en nuestro país fue el encargado de igualar el compromiso al minuto 13, pero más allá del resultado fue centro de atención porque con dicha anotación superó al astro portugués Cristiano Ronaldo, quien anda en huelga en Al Nassr y ya son dos partidos en los que no juega, y por supuesto no suma más tantos.



Julián Quiñónes superó a Cristiano Ronaldo

Con el gol anotado el sábado, el delantero colombiano nacionalizado mexicano alcanzó las 18 anotaciones, pasando las 17 que tiene actualmente el portugués. Eso sí, el líder de artilleros en la Liga de Arabia Saudita es Iván Toney, el Ah Ahli, que acumula 19 celebraciones. Después del podio, en la cuarta casilla aparece otro colombiano, Roger Martínez, quien ya lleva 15 dianas con el Al Tawoon.

Julián Quiñones’s goal vs. Al Fateh was his 18th of the season ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/KFWya457EA — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 7, 2026

Por el momento, Cristiano Ronaldo sigue indignado con el trato que viene recibiendo en territorio árabe, por algunos fichajes de otros clubes rivales, por parte del Fondo de Inversión Pública, que es dueño de Al Hilal, Al Nassr y Al Ahli.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudí y por segunda jornada consecutiva, tras perderse el choque frente el Al Riyadh, no participa en el encuentro que en estos momentos disputa su equipo contra el Al Ittihad.



El jugador portugués no figura entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo lamenta con Al Nassr de Arabia Saudita - Foto: Getty Images

Publicidad

Cristiano decidió no jugar el anterior encuentro de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, Benzema cambió de club y este jueves se estrenó con un triplete frente al Al Okhdood.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Cristiano suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

Publicidad

Este jueves cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez.