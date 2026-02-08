Así le fue a Nairo Quintana, en la etapa 2 del Tour de Omán; primer contacto de la montaña

El ciclista francés Baptiste Veistroffer, del equipo belga Lotto-Intermarché, se mantiene al frente del Tour de Omán tras ganar la segunda etapa tras cuatro horas y media, seguido muy de cerca por el eritreo Henok Mulubrhan, del equipo Astana, y de su compatriota Thibaus Gruel, del Groupama-FDJ. Nairo Quintana completó el recorrido sin problemas y es el mejor colombiano de la clasificación general.

El boyacense, del Movistar Team, llegó a 17" del vencedor del día y ocupa la casilla número 28 en la general, con el mismo tiempo de los demás corredores de cabeza.

La segunda jornada de la competición arrancó en el histórico fuerte de Al Rustaq, atravesó el interior montañoso de Omán y culminó en las colinas de Yitti. Una etapa de 191,5 kilómetros de distancia, siendo el recorrido más largo de la carrera, donde el francés Veistroffer supo imponerse desde el principio y coronar la cima.

El galo marcó distancia desde el inicio de la carrera, tras una buena fuga inicial, donde se resistió al empuje del pelotón en la llegada al tramo de las colinas.



Junto con él, otros cuatro hombre le acompañaron: Tim Marsman, Patryk Goszczurny, Gil Gelders y Said Alrahbi, pero la carrera se fracturó en el tramo de rampas fuertes en los últimos kilómetros donde Gelfers fue el primero en ceder.

Nairo Quintana estrenó el uniforme 2026 del Movistar Team. Foto: @nairoquincoficial.

Publicidad

Tras las dudas de algunos corredores en la cabeza, Veistroffer lanzó su ofensiva en los kilómetros finales abriéndose paso entre Marsman y Goszczurny que fueron absorbidos por el pelotón.

Tan solo diecisiete segundos después, llegaría el pelotón con Henok Mulurbrahn, en segunda posición de la general, y Thibaud Gruel, en tercera. Mientras tanto, el español Roger Adriá, del Movistar Team, consiguió meterse en la décima plaza.

Publicidad

Este lunes, el Tour de Omán afrontará la tercera etapa, de 171 kilómetros, entre Samail "Al Fayhaa Resthouse" y Eastern Mountain, un recorrido complicado especialmente en la ascensión final.