Técnico del Real Madrid, picante sobre el caso Negreira, "el escándalo más grave del fútbol español"

En la previa al juego de este domingo entre el 'merengue' y el Valencia, Álvaro Arbeloa, dio unas polémicas declaraciones en rueda de prensa acerca del caso Negreira y el Barcelona.

Por: AFP
Actualizado: 8 de feb, 2026
Álvaro Arbeloa, director técnico español del Real Madrid
AFP

