Juan Fernando Quintero, el único que se salvó de los colombianos en River; la prensa no perdona

River Plate finalizó su participación en el fútbol argentino en este año. El 'millonario' quedó eliminado del Torneo Clausura en octavos de final a manos de Racing, por lo que ahora deberá esperar para saber si tendrá un cupo en la Copa Libertadores de 2026.

La temporada del cuadro dirigido por Marcelo Gallardo estuvo muy lejos de lo esperado, quedándose afuera de la Copa Libertadores en cuartos de final contra Palmeiras, de la Copa Argentina en semifinales frente a Independiente Rivadavia y no ganando ninguno de los dos torneos de liga de ese país, en el apertura perdieron en cuartos contra Platense, y en el clausura contra la 'academia', cerrando un 2025 para el olvido en cuanto a títulos se refiere.

Por lo tanto, el diario Olé hizo un balance del desempeño de los jugadores del equipo de 'la banda cruzada' en la temporada, dejando a los colombianos con rendimientos bastante opuestos. Castaño y Borja no pasaron la prueba, mientras Quintero fue de los pocos que se salvó para el diario argentino. Sobre Kevin Castaño, el medio afirmó que su rendimiento dejó mucho que desear, "la mayor desilusión del año de River. Dentro del campo justificó pocos euros de los 12.860.000 que invirtió el club por él para sacarlo del Krasnodar ruso, con la intención de que fuera el ladero ideal de Enzo Pérez y le diera el salto de calidad necesario al mediocampo. Apenas tuvo algunas ráfagas en el primer semestre y el segundo directamente fue olvidable: su titularidad fue una de las tantas incongruencias de Gallardo. 2.940' en 38 partidos, sin goles y con dos asistencias: su errado vs. Palmeiras, condenatorio para los hinchas".

Juan Fernando Quintero anotó gol contra Racing en el último partido de River Plate @riverplate/Instagram

Por otro lado, el delantero exJunior, Miguel Ángel Borja, también se rajó en las calificaciones de la temporada de River. "Otro que vivió el año del final. Otro marginado en los últimos dos partidos. A años luz quedaron sus goles en el primer River de Demichelis, más allá de los ocho que hizo en este 2025: sus malos ingresos, muchas veces a contramano de lo que pedía el partido, irritaron a la mayoría de los hinchas y fueron su sentencia. Con contrato hasta el 31/12, no seguirá", sentenciaron sobre el cordobés.



En contraste al rendimiento de sus dos compatriotas, Juan Fernando Quintero recibió buenos comentarios por parte del diario por su rendimiento desde su vuelta al conjunto de Nuñez, sin embargo destacaron que fue irregular en algunos momentos. "Titular, suplente... Cuando la pelota pasó por sus pies, generalmente surgió lo poco bueno de River en el segundo semestre. Pero aún así, no alcanzó: tuvo bastantes intermitencias para lo fundamental que debía ser en este pésimo momento del equipo. Recién anotó su primer gol contra Racing y se terminó contagiando del resto de sus compañeros", concluyeron.