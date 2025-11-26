Síguenos en:
Gol Caracol / Colombianos en el exterior / Juan Fernando Quintero, el único que se salvó de los colombianos en River; la prensa no perdona

Juan Fernando Quintero, el único que se salvó de los colombianos en River; la prensa no perdona

Este miércoles, en Argentina hicieron el balance de todos los jugadores de River Plate en la temporada 2025. Los colombianos también fueron evaluados, pero el único con buena calificación fue Juanfer.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de nov, 2025
Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Miguel Borja, jugadores colombianos de River Plate
Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Miguel Borja, jugadores colombianos de River Plate
Fotos: AFP

