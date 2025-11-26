Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Liverpool ahora sí lloran a Luis Díaz; revelan vacío por su venta al Bayern Múnich

En Liverpool ahora sí lloran a Luis Díaz; revelan vacío por su venta al Bayern Múnich

Ante el mal momento de los atacantes fichados por los ingleses, en las últimas horas aceptaron la mala decisión de perder al colombiano Luis Díaz, quien ahora es figura en Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de nov, 2025
Luis Díaz
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich
Getty Images

