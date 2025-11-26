En Liverpool ahora sí lloran a Luis Díaz; revelan vacío por su venta al Bayern Múnich

Luis Díaz dejó en el pasado su etapa en Liverpool y tuvo un rápido impacto en el Bayern Múnich, donde se consolidó como titular y a punta de goles y asistencias está siendo tendencia en Europa por su actual nivel. Por su parte, desde Inglaterra ahora sí lamentan su venta y no subirle el sueldo, en medio del mal momento que viven los millonarios fichajes ofensivos que hizo el anterior equipo del colombiano.

Con ese panorama 'Liverpool Echo' realizó una extensa nota para aceptar que el club red se equivocó con la salida del atacante guajiro, quien fue vendido por 75 millones de euros, y que su "energía", su capacidad en ataque y sus anotaciones es algo que están extrañando en una mala temporada que vienen teniendo.



En Liverpool aceptan error de vender a Luis Díaz

"Luis Díaz le está mostrando al Liverpool lo que se está perdiendo en medio de las dificultades de Alexander Isak y Hugo Ekitike", tituló el citado medio inglés para hablar de las realidad distintas que viven estos jugadores, agregando también que "la ex estrella del Liverpool continúa impresionando con el Bayern Múnich, mostrando a los Rojos exactamente lo que les falta mientras la línea de ataque sigue luchando por conseguir goles".

Por la misma línea, recordaron el papel que tuvo 'Lucho' en Merseyside ya que en "tres años y medio con los Rojos, hizo 148 apariciones, anotando 41 goles y asistiendo 23 veces, y se convirtió en una parte clave del equipo que ganó la Premier League la temporada pasada".

Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Lo cierto es que en las huestes de Liverpool su aceptan que les está haciendo falta un futbolista con su capacidad, a pesar de gastar más de 400 millones de euros en nuevos jugadores, especialmente en estrellas como Aleksander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz. Por eso, señalaron que "ahora está claro cuánto ha luchado el Liverpool en su ausencia".



Los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich no los tienen las figuras de los reds en esta campaña, con 11 goles en apenas 16 partidos con los bávaros, pero más allá de eso mencionan que hace falta "ese tipo de energía", por la velocidad, el regate y las ocasiones que creaba el nacido en Barrancas, La Guajira.

Publicidad

En conclusión en Liverpool sí están sintiendo la ausencia del atacante colombiano, por lo que resumen que "en lo que va de la temporada, el flanco izquierdo ha rotado entre jugadores como Cody Gakpo, Wirtz y Ekitike, lo que indica que el equilibrio no está del todo ahí, algo que Díaz ciertamente aportó al equipo".