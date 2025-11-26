Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Flamengo aplazó su consagración como campeón del Brasileirao; en la próxima fecha se decidirá todo

Flamengo aplazó su consagración como campeón del Brasileirao; en la próxima fecha se decidirá todo

El Flamengo, equipo del colombiano Jorge Carrascal, no pudo gritar campeón de la liga brasileña tras empatar 1-1 con Atlético Mineiro. Una victoria en la siguiente jornada le daría el título.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Flamengo igualó 1-1 con Atlético Mineiro
Flamengo igualó 1-1 con Atlético Mineiro
