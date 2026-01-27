Juan Fernando Quintero es portada principal en el 'viejo continente'; "el talento abre puertas"

Hace un par de horas se reveló importante noticia, que tiene que ver todo con Juan Fernando Quintero; una de las actuales figuras de River Plate.

Y es que, debido a su trayectoria e importante carrera profesional, en la que destacan varios títulos y memorables actuaciones a nivel selección y clubes; ahora al antioqueño es epicentro de una de las revistas más emblemáticas de Inglaterra.

Siendo uno de los invitados ‘estelares’ para esta edición 2025/26, el volante paisa fue fotografiado para ser la portada, e incluso, hasta otorgó un par de declaraciones referente a su vida y hábitos como futbolista profesional.

“Juan Fernando Quintero, de River Plate, es la portada de la edición de invierno 25/26. Desde la base de BALL en Londres hasta Medellín, ahora en Buenos Aires con River Plate; Quintero reflexiona sobre la responsabilidad, la creatividad y la valentía. Para él, la magia no se trata de trucos, se trata de estar presente cuando el momento lo requiere”, anunció por lo alto a través de sus redes, dicha revista, la llegada del invitado de ‘lujo’.



¿Qué dijo Juan Fernando Quintero para la revista BALL?

El colombiano, muy fiel a su estilo, dejó varias destacadas frases referentes a disciplina, familia y los títulos ganados.



“Para mí el fútbol es lo que hago, no lo que soy. Los talentos abren puertas, pero los hábitos te mantienen dentro”, reflexionó el volante antioqueño, refiriéndose también a lo que es a los verdaderos triunfos en el fútbol: “ganar sólo importa cuando tiene significado”.

Juan Fernando Quintero, quien dejó frases como “la disciplina significa saber cuándo parar” y “el hogar no es solo un lugar, es un sentimiento”, se perfila a ser una de las imágenes más representativas de esta revista para la nueva edición. Ya muchos de sus fanáticos lo respaldaron en redes.



¿Qué es la revista BALL LDN?

La revista BALL LDN es una publicación independiente, con sede en Londres, que se realiza anualmente. Su objetivo es explorar el fútbol más allá del terreno de juego, combinando deporte, moda, música, fotografía y cultura urbana; además de presentar el deporte rey como un fenómeno social y estético. Esto, así como ellos mismos lo afirman.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, fue capitán de River Plate contra Barracas Central Getty Images

BALL LDN se caracteriza por su diseño cuidado, editoriales visuales de alta calidad y textos que reflexionan sobre identidad, creatividad y comunidad. En lugar de centrarse en resultados o estadísticas, la revista cuenta historias humanas, en las que presenta a jugadores, aficionados, barrios y escenas culturales vinculadas al balón.

Con ediciones impresas de colección y una fuerte presencia creativa, BALL LDN se ha convertido en un referente para quienes entienden el fútbol como un lenguaje cultural global contemporáneo y diverso en constante evolución urbana, en la actualidad.

