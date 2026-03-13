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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hay felicidad en el Bayern de Luis Díaz, su socio podría reaparecer: "Si está en forma, jugará"

Hay felicidad en el Bayern de Luis Díaz, su socio podría reaparecer: "Si está en forma, jugará"

Desde Bayern Múnich entregaron novedades con respecto al estado de salud de una de sus figuras previo al juego contra Leverkusen. Luis Díaz está a la expectativa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern previo a enfrentar al Bayer Leverkusen.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern previo a enfrentar al Bayer Leverkusen.
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