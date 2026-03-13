Hay felicidad en el Bayern de Luis Díaz, su socio podría reaparecer: "Si está en forma, jugará"

El líder de la Bundesliga, Bayer Múnich, visita este sábado al Bayer Leverkusen, sexto clasificado, en un duelo correspondiente a la jornada 26, fecha en la que los 'bávaros' podrían recuperar a una de sus piezas más importantes en ataque, luego de que se perdiera la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta por unas molestias en la pantorilla. Luis Díaz sonríe ante esta grata noticia.

Fue Vincent Kompany, director técnico del 'grande de Baviera', el que entregó las 'buenas nuevas' en rueda de prensa. El belga, de 39 años, anunció que Harry Kane ha entrenado de buena manera toda la semana, y en caso de no presentar ningún inconveniente en la previa, podría sumar minutos ante el elenco de las 'aspirinas' en el BayArena.

Luis Díaz y Harry Kane festejan un gol con Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

"Puede que juegue mañana (sábado). Ha entrenado toda la semana", empezó diciendo Kompany en su intervención con los medios de comunicación sobre el estado de salud del delantero inglés y quien lidera la tabla de goleadores de la Bundesliga con 30 goles y 5 asistencias; 10 de esos tantos del número '9' han llegado por la vía de los penaltis.



Eso sí, a continuación Kompany dejó claro que no quieren correr ningún riesgo con el delantero y volvió a recalcar que si está en condiciones físicas jugará frente al Bayer Leverkusen.

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"No hemos corrido ningún riesgo con él. No podemos bajar la guardia, aunque vayamos once puntos por delante. Si Harry está en forma, jugará. Hoy (viernes) estamos recabando más información sobre él", terminó por indicar el entrenador del Bayern Múnich en su charla con los medios de comunicación.



Manuel Neuer aún no está recuperado

Este viernes, Kompany también entregó la actualidad de otros futbolistas del Bayern que han sufrido lesiones, como es caso del arquero Neuer.

"Hay que tener en cuenta el contexto. Manuel Neuer ya estaba en forma para el partido contra el Dortmund, pero esperamos una semana más, aunque podría haber jugado. Luego volvió a entrenar con normalidad y sentimos que era el momento adecuado. Siempre hemos reincorporado a nuestros jugadores una semana después. El equipo siempre lo ha gestionado bien, así que no hay necesidad de presionarlos innecesariamente. No se trata de lesiones graves ni de larga duración. Simplemente es frustrante para los chicos porque siempre quieren participar. Probablemente esperaremos a que pase el parón internacional.", precisó el DT del equipo 'bávaro'.