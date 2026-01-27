James Rodríguez inquieta por su futuro y desde Europa llega un recuerdo de tiempos más amables

James Rodríguez aún levanta suspiros en Europa. El volante, por ahora, no conoce el equipo en el que jugará en esta temporada, pero sus goles todavía viven en la retina de quienes lo han visto triunfar con las camisetas del Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Olympiacos.

Este martes, la cuenta de X, 'EuroFoot', recordó una de las mejores anotaciones del mediocampista en su etapa en los 'toffees'. La misma ocurrió un 27 de enero de 2021, en el duelo entre el Everton y el Leicester City, en plena pandemia, en el estadio Goodison Park.

James Rodríguez en Everton AFP

James recibió un balón en el centro del campo, intentó lanzar un pase, pero fue cortado por un rival, a lo que el esférico le quedó nuevamente y con una agilidad notable lo movió de su pie izquierdo a su derecho, con el que lanzó un remate que dio en el palo y se metió en el arco del guardameta Kasper Schmeichel, para poner a ganar momentáneamente a su club en el juego, que finalmente terminó con un empate a un gol en una jornada de Premier League.

El tanto sigue generando admiración por parte de los aficionados al fútbol, debido a que el colombiano lo anotó con su pierna menos hábil y que la parábola que hizo la pelota fue muy estética. El cucuteño tuvo un buen paso por el equipo azul de Merseyside mientras estuvo el técnico Carlo Ancelotti al mando, y dejó acciones impresionantes como la recordada este martes en territorio europeo.



🤩🪄 5 years ago today: James Rodriguez with a weak foot finish for Everton! 🇨🇴 pic.twitter.com/mQIVMs4rfl — EuroFoot (@eurofootcom) January 27, 2026

Ya en la actualidad, el destino de Rodríguez Rubio para esta temporada aún es incierto. Ha sonado para equipos de la MLS, aunque se dice que todavía no habría nada concreto. Además, en las últimas horas corrió el rumor de que un grande de Ecuador le habría puesto sobre la mesa un salario de tres millones de dólares; no obstante, la respuesta del jugador habría sido negativa.

En el momento, lo que se ha escuchado con más fuerza es el interés de Millonarios en contar con sus servicios pero, según algunas versiones de prensa, las pretensiones del '10' serían mayores a las planteadas por la dirigencia del 'embajador', y otras señalan que no tendría pensado jugar en el fútbol profesional colombiano. Lo cierto, es que a hoy continúa sin equipo, en vísperas del Mundial 2026, al cual espera llegar de la mejor manera para comandar a la Selección Colombia.