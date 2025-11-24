Luis Javier Suárez se ganó el respeto; “disipó desconfianza por los 22 millones de euros pagados”

Luis Javier Suárez sigue fino con el gol en el Sporting Lisboa, ahora marcando en otra competición con la camiseta del equipo luso. Fue en el 3-0 sobre el Marinhense, por la Copa de Portugal, lo que hizo que siga aumentando su aporte en el equipo que confió en él para la presente temporada. Su destacado presente tiene encantado al técnico Rui Borges y eso no pasa desapercibido en dicho país, donde se despejaron las dudas al venir a reemplazar a Viktor Gyökeres, quien dejó la vara alta a nivel de anotaciones.

Por eso, el diario 'A Bola' dedicaron una nota para hablar del samario, quien el sábado "marcó contra el Marinhense e igualó a Pedro Goncalves en la lista de máximos goleadores del Sporting esta temporada", algo que aplauden y da confianza con él.



Luis Javier Suárez se ganó el respeto en Sporting Lisboa

En el citado medio portugués enfatizan en que con el colombiano "ya no hay duda", ya que ha respondido a la confianza depositada en él no solo desde lo deportivo, sino también en lo económico. "Es una apuesta segura. Disipó la desconfianza en torno a la elevada inversión del Sporting (22 millones de euros pagados al Almería) y, lo más importante, logró disipar el fantasma de Gyokeres", detallaron en el rotativo.

Por la misma línea en 'A Bola' señalaron que con Luis Javier Suárez su adaptación ha sido rápida, algo que ha beneficiado al cuadro de Lisboa: "Todo esto en poco más de cuatro meses. Y esta es una tendencia al alza, ya que el colombiano se encuentra actualmente en excelente forma".

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. Foto: AFP

El samario llegó luego de grandes temporadas en la Segunda División de España, y su impacto en su nuevo equipo tiene satisfechos a cuerpo técnico, compañeros, hinchada y la prensa, ya que registra hasta el momento nueve anotaciones, siete en la Liga de Portugal, uno en Copa de Portugal y otro en la Champions League, por lo que ya ha dicho presente en todas las competiciones.



El técnico Rui Borges también ha sido clave para Luis Javier Suárez, ya que en territorio luso detallan que al DT hubo "cuatro puntos que lo impresionaron: intensidad, disponibilidad física, capacidad para conectar con otros jugadores de ataque y capacidad de decisión", algo que hizo que avalara su fichaje ya que "estas características encajan a la perfección con el sistema renovado del entrenador".