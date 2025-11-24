Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se ganó el respeto; “disipó desconfianza por los 22 millones de euros pagados”

Luis Javier Suárez se ganó el respeto; “disipó desconfianza por los 22 millones de euros pagados”

El colombiano Luis Javier Suárez ya lleva 9 goles con el Sporting Lisboa en la temporada y su rápida adaptación convenció al técnico, hinchas y la prensa portuguesa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad