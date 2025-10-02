La Selección Colombia no pasó de la igualdad 0-0 con Noruega en la fecha 2 del Mundial Sub-20 2025 que se disputa en Chile, que no aseguró la clasificación de la 'tricolor' a los octavos de final del certamen internacional de la FIFA.

A pesar de una posesión de balón superior de los dirigidos por César Torres y tener más opciones de gol, no se rompió el cero en el marcador y ambos combinados quedaron con 4 puntos en el grupo F del torneo orbital.

Ahora, la Selección Colombia se medirá a Nigeria en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025. Ese partido está programado para este domingo 5 de octubre (6:00 p.m.), en el estadio Fiscal, de Talca, que tendrá transmisión de Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.

Cabe recordar que en el certamen orbital clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.



Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-20, tras Colombia 0-0 Noruega:

Grupo F



Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4 2 Noruega 2 1 1 0 1 0 1 4 3 Arabia Saudí 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Nigeria 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo A



Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Japón 2 2 0 0 5 1 4 6 2 Chile 2 1 0 1 5 2 3 3 3 Nueva Zelanda 2 0 1 1 1 4 -3 1 4 Egipto 2 0 1 1 1 5 -4 1

Grupo B



Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Ucrania 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Paraguay 2 1 1 0 1 0 1 4 3 Panamá 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 República de Corea 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo C



Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Marruecos 2 2 0 0 7 1 6 6 2 México 2 0 2 0 4 4 0 2 3 Brasil 2 0 1 1 4 5 -1 1 4 España 2 0 1 1 2 7 -5 1

Grupo D



Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Argentina 2 2 0 0 7 2 5 6 2 Italia 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Cuba 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Australia 2 0 0 2 1 6 -5 0

Grupo E

