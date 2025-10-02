Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-20, tras Colombia 0-0 Noruega

Publicidad
La Selección Colombia no pasó de la igualdad 0-0 con Noruega en la fecha 2 del Mundial Sub-20 2025 que se disputa en Chile, que no aseguró la clasificación de la 'tricolor' a los octavos de final del certamen internacional de la FIFA.
A pesar de una posesión de balón superior de los dirigidos por César Torres y tener más opciones de gol, no se rompió el cero en el marcador y ambos combinados quedaron con 4 puntos en el grupo F del torneo orbital.
Ahora, la Selección Colombia se medirá a Nigeria en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025. Ese partido está programado para este domingo 5 de octubre (6:00 p.m.), en el estadio Fiscal, de Talca, que tendrá transmisión de Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.
Cabe recordar que en el certamen orbital clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Grupo F
|Posición
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colombia
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|Noruega
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Arabia Saudí
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Nigeria
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Grupo A
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Japón
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|Chile
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|3
|3
|3
|Nueva Zelanda
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|Egipto
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
Grupo B
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2
|Paraguay
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Panamá
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|República de Corea
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Grupo C
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Marruecos
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|México
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|Brasil
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|4
|España
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
Grupo D
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2
|Italia
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Cuba
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Australia
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
Grupo E
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|EE. UU.
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Francia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Sudáfrica
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Nueva Caledonia
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0