Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dolorosa imagen en Atlético Nacional vs. América de Cali: Andrés Sarmiento, entre lágrimas

Dolorosa imagen en Atlético Nacional vs. América de Cali: Andrés Sarmiento, entre lágrimas

El partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, jugado en el estadio Atanasio Girardot, dejó un triste momento por la lesión de Andrés Sarmiento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Andrés Sarmiento, delantero de Atlético Nacional, se lesionó contra América de Cali, por Copa BetPlay
Andrés Sarmiento, delantero de Atlético Nacional, se lesionó contra América de Cali, por Copa BetPlay
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad