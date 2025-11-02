Dolorosa imagen en Atlético Nacional vs. América de Cali: Andrés Sarmiento, entre lágrimas

Andrés Sarmiento ha sido uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en los últimos partidos. Prueba de ello es que anotó contra Cali, Medellín y Once Caldas, todos en el mes de octubre. Razón por la que fue titular en el duelo de ida por las semifinales de la Copa BetPlay frente a América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, las cosas no resultaron de la mejor manera. Infortunadamente, el delantero sufrió un pisotón de un rival y no pudo continuar en el terreno de juego. Además de salir en camilla por lesión y ser reemplazado por Jan Manuel Rengifo, se le vio entre lágrimas en el banco de suplentes. Una imagen dolorosa y preocupante.

Vea el llanto de Andrés Sarmiento, en Atlético Nacional vs. América de Cali, por Copa BetPlay

