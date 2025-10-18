Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero se salió de 'casillas' y hasta manoteó; esto, tras ser sustituido

Juan Fernando Quintero se salió de 'casillas' y hasta manoteó; esto, tras ser sustituido

El futbolista antioqueño protagonizó polémico video en el fútbol argentino, luego de que Marcelo Gallardo tomara importante decisión con él. ¡No le gustó nada!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad