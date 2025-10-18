Juan Fernando Quintero se salió de 'casillas' y hasta manoteó; esto, tras ser sustituido

Este sábado 18 de octubre, River Plate visitó a Talleres de Córdoba, por el duelo correspondiente a la jornada trece de la Liga de Argentina.

Para el conjunto ‘millonario’, Juan Fernando Quintero hizo parte del once inicial, siendo protagonista y de los más activos con la pelota dentro del terreno de juego.

Sin embargo, pese a ganar el encuentro por 0-2, hubo una acción que ya le da vuelta a las redes sociales y está dando de qué hablar en todo el entorno de River.

LA BRONCA DE JUANFER: Quintero salió reemplazado y en su lugar ingresó Maxi Meza, quien terminó marcando el 2-0 de River ante Talleres en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/P2dwcK2LWC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Y es que, el colombiano, quien salió sustituido a los 64 minutos por Facundo Codilio, se robó toda la atención de las cámaras en la transmisión. Con cara de pocos amigos se fue hacia el banco manoteando y dejando claro que no estaba de acuerdo con la decisión de Marcelo Gallardo; arrojaba cosas y hablaba entre dientes.



Evidentemente, esta situación acaparó la atención de propios y extraños, quienes aprobaron y desaprobaron el comportamiento del futbolista antioqueño, quien es centro de atención en el fútbol argentino.

