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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota United 'vuela' y ven pocas opciones para James Rodríguez; "funcionan muy bien sin él"

Minnesota United 'vuela' y ven pocas opciones para James Rodríguez; "funcionan muy bien sin él"

En Gol Caracol charlamos, con un periodista que sigue de cerca al Minnesota United, sobre la preocupante situación que vive James Rodríguez en el fútbol de los Estados Unidos.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 23 de abr, 2026
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James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
Getty Images.

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