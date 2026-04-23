Minnesota United 'vuela' y ven pocas opciones para James Rodríguez; "funcionan muy bien sin él"

James Rodríguez genera mucha incertidumbre por su presente en el Minnesota United de la MLS, club en el que ha tenido muy pocos minutos de juego. En el más reciente partido contra Dallas FC, el volante no fue tenido en cuenta, se quedó en el banco y las alarmas continúan encendidas en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Los 'loons' ganaron 1-0 y siguen en una buena racha en la MLS al mando del director técnico Cameron Knowles, quien no parece tener afán ni presión por poner en cancha al nacido en Cúcuta. Por eso, en Gol Caracol charlamos con Andy Greder, periodista deportivo en STP Pioneer Press, medio que cubre al Minnesota United, sobre la actualidad de James, si tiene posibilidades o no de jugar y quiénes son los jugadores que le compiten por el puesto.

James Rodríguez, colombiano del Minnesota United. Omar Vega/Getty Images

De entrada, Greder dejó en claro que hay una serie de factores extradeportivos que han afectado la adaptación del colombiano. "La situación de James se ha complicado desde el principio por el tiempo que tardó en obtener su visa, la necesidad de ponerse en forma y, posteriormente, su problema de salud tras el parón internacional. Jugó antes de tiempo con Colombia, pero la hospitalización le supuso un revés", dijo el comunicador.



Ahora bien, al momento de analizar el juego y los resultados del club, el citado periodista manifestó que por eso Knowles no tiene compo prioridad al exReal Madrid. "El Minnesota United ha ganado cuatro partidos seguidos, así que no ha habido necesidad de que James juegue en ataque. Tienen un calendario apretado, así que si llega a jugar será el sábado contra Los Ángeles o el martes contra San José", agregó Greder, dando cuenta de que es difícil de que su panorama cambie.

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Por último, Rodríguez Rubio no es el único volante creativo de la plantilla y por el contrario hay un par más que sí han tenido mayor participación. "Los Loons cuentan con dos mediocampistas ofensivos que están funcionando muy bien en este momento: los argentinos Joaquín Pereyra y Tomás Chancalay. Su conexión con el delantero Kelvin Yeboah está contribuyendo a que James se quede fuera", concluyó.

Lo cierto es que restan 49 días para la Copa del Mundo y James todavía no encuentra en Minnesota United el ritmo y la regularidad, para estar en las mejores condiciones con la Selección Colombia, que jugará en el grupo K frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.