Juan Fernando Quintero y su salida de Racing que aún duele; “nos miramos a la cara”

Juan Fernando Quintero vive un buen presente ya en el fútbol colombiano con la camiseta del América de Cali , equipo al que llegó luego de su estadía en Racing, donde era figura y fue clave para el título de la Copa Sudamericana que consiguió la ‘Academia’ en el 2024.

Pero en Argentina aún siguen lamentándose de su salida, pero de la misma manera va pasando el tiempo y con más detalles han contado cuál fue la manera en la que se dio la venta de ‘Juanfer’, a pesar de ser una de sus estrellas y uno de sus principales patrimonios.

En charla con ‘ESPN’, Diego Milito, exjugador y ahora presidente de Racing, decidió hablar sin problema de este caso de Juan Fernando Quintero, a quien no pudo convencer cuando le expresó que por un tema familiar no podía continuar, algo que lo dejó sin “argumentos”.

Así se dio la salida de Juan Fernando Quintero de Racing

Publicidad

“Fue un deseo de él de ser transferido, todos conocen que él manifestó un tema familiar, hemos tratado de contemplar esta posibilidad porque cuando uno plantea un tema así, de querer estar en su lugar, en Colombia, se acaban los argumentos para retener un jugador como lo era Juanfer que era muy importante para nosotros”, contó de entrada Diego Milito.

De la misma manera, el presidente de Racing mencionó que de igual manera, más allá de que entendían el pedido, también hicieron caer en cuenta a Quintero Paniagua que no podían dejarlo ir gratis porque habían hecho un esfuerzo económico cuando lo compraron.

Publicidad

“Entendíamos eso, él también entendió que también nosotros debíamos cuidar los intereses del club, todas las partes salieron airosas de la mejor manera de un tema particular, pero no, después hablaron los abogados, nos dimos la mano, nos miramos a la cara y tenemos obviamente un pacto de caballeros, porque entendimos la situación familiar”, añadió dejando claro también que no hubo una cláusula de no retorno a Argentina pronto, ante la latente posibilidad de regresar a River Plate, donde es ídolo y querido por los hinchas del 'millonario'.

Juan Fernando Quintero celebra gol con el América - Foto: Colprensa

Y por esa línea, Milito explicó que igual Juan Fernando Quintero señaló que no sería algo de corta estadía, sino que quería estar cerca a su familia por un buen tiempo.

“Un término largo lo que nos manifestó él, porque hasta le dimos la posibilidad de ir en préstamo y volver, lo cual nos manifestó que este tema familiar era a largo término y no sería de solución rápida”, concluyó el directivo del cuadro de Avellaneda.