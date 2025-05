Juan Guillermo Cuadrado: "Me enteré de mi salida de Juventus por redes sociales; nunca me llamaron"

Juan Guillermo Cuadrado habla poco, y cuando lo hace, es bastante directo. Así lo hizo en las últimas horas donde se confesó y refirió un capítulo en su carrera deportiva que pocos conocen. Si bien el colombiano milita en Atalanta revivió lo que fue su salida de Juventus en la temporada 2022/2023. Lo que reveló fue bastante contundente.

Recordemos que el oriundo de Necoclí estuvo en la 'vecchia signora' ocho campañas, más de 300 partidos disputados y alzó varios 'scudettos', logrando ganarse el cariño de la hinchada por su entrega dentro del campo, ya fuera cuando cumplía su labor de lateral o como extremo. No obstante, la noticia de su incorporación al Inter de Milán cayó como un 'balde de agua fría' entre los seguidores de Juventus y hasta trataron a Cuadrado de traidor.

Ya han pasado algunos años, pero fue entrevista con 'Fox Deportes' que el exjugador de la Fiorentina y Chelsea se refirió a cómo se dio su marcha del elenco turinés. Precisó de entrada que su intención era continuar en el club, pero esto no sucedió; la noticia de su no renovación se la dieron por las redes sociales.

Juan Guillermo Cuadrado jugó ocho temporadas en Juventus. AFP

"Cuando se da, se había lesionado Mattia De Sciglio y ellos me dicen que se da la oportunidad de que de pronto podía seguir un año más, y yo dije: 'claro, obvio, esta es mi casa, siempre lo he sentido así'; y no se dio la oportunidad. Yo estuve esperando siempre, la verdad en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que me iban a renovar. No fui yo, y yo esperando la llamada... Nunca me llamaron. No hubo como algo humano, simplemente pusieron una foto en Instagram diciendo: 'Muchas gracias, Panita', y nunca nadie me llamó diciendo, mira, Juan, busca equipo, no vamos a renovarte", precisó Cuadrado.

Y continuó: "Solamente por las redes sociales me di cuenta que no iban a contar más conmigo. Eso fue lo que realmente pasó, muy pocos saben. Eso me pareció muy duro, ni una llamada después de estar tantos años en el equipo, pero bueno, así es el fútbol y son cosas que suceden y uno aprende de ellas".

Cuadrado tras salida de Juventus jugó una temporada en Inter de Milán y en la actualidad hace parte de las filas del Atalanta.