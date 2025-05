América de Cali iría con ventaja a sorteo de cuadrangulares en Liga Betplay; rivales, atentos

La última jornada de la Liga Betplay 2025-I se disputará de manera simultánea con 7 partidos el domingo 25 de mayo a las 4:00 de la tarde, cuando se conocerán los cabezas de serie para los 2 cuadrangulares semifinales.

Además, se sabrá cuál es el octavo clasificado, casilla por la que luchan Once Caldas y Deportivo Pasto, ya que los otros 7 puestos están en manos de América, Tolima, Nacional Millonarios, Junior, Santa Fe y Medellín.

Lo particular es que 6 de los 7 equipos que ya están asegurados pueden quedar en el primer o segundo lugar de la tabla –todos menos Medellín–, escaños que garantizan el popular ‘punto invisible’, que sirve para avanzar a la final en caso de empatar en unidades con otro equipo en la instancia semifinal.

América de Cali llegaría con ventaja a sorteo de cuadrangulares

Las posibilidades de quedar entre las 2 primeras casillas tienen a un amplio favorito, se trata del América de Cali, que es líder de la tabla y deberá enfrentar de local al Medellín, pues los escarlatas dependen de sí mismos y acumulan 14 jornadas seguidas por Liga sin caer en casa. De hecho, por el torneo colombiano solo han perdido una vez en las últimas 26 jornadas en esa condición.

Por ello, los ‘Diablos’ son candidatos para quedarse con uno de los 2 ‘puntos invisibles’, algo que corroboró la inteligencia artificial (IA) manifestando que “según las proyecciones actuales, los 2 primeros de la fase regular serían América de Cali y Atlético Nacional”

De hecho, la IA se atrevió a vaticinar el orden de clasificación de los 8 primeros de la tabla de la siguiente manera:

1. América de Cali

2. Atlético Nacional

3. Junior de Barranquilla

4. Millonarios

5. Independiente Medellín

6. Deportes Tolima

7. Santa Fe

8. Once Caldas o Pasto

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-I

Clasificación a falta de una fecha:

1. América: 36 puntos (+15, goles)

2. Tolima: 36 (+12)

3. Nacional: 35 (+17)

4. Millonarios: 35 (+11)

5. Junior: 34 (+9)

6. Santa Fe: 33 (+32)

7. Medellín: 32 (+10)

8. Once Caldas: 30 (+3)

9. Pasto: 29 (+1)

⦁ Eliminados

10. Bucaramanga: 26

11. Alianza: 26

12. Pereira: 25

13. Cali: 24

14. Fortaleza: 20

15. Chicó: 20

16. Águilas: 18

17. Envigado: 18

18. Llaneros: 17

19. Equidad: 10

20. U. Magdalena: 8

Última fecha, Liga Betplay 2025_I

⦁ Viernes 23 de mayo

2:00 p. m. - Pereira vs. Equidad

⦁ Sábado 24 de mayo

2:00 p. m. - Envigado vs. Llaneros

4:00 p. m. - Fortaleza vs. U. Magdalena

⦁ Domingo 25 de mayo

4:00 p. m. - Tolima vs. Águilas

4:00 p. m. - Nacional vs. Junior

4:00 p. m. - América vs. Medellín

4:00 p. m. - Once Caldas vs. Cali

4:00 p. m. - Bucaramanga vs. Pasto

4:00 p. m. - Alianza vs. Santa Fe

4:00 p. m. - Millonarios vs. Chicó

Cuándo y cómo será el sorteo de los cuadrangulares semifinales

Los 8 clasificados a la instancia semifinal de la Liga Betplay 2025-I conocerán sus rivales luego de la última fecha de la fase de todos contra todos, el mismo domingo 25 de mayo o a más tardar el lunes 26.

El sistema pondrá a los 2 primeros de la tabla en cada uno de los grupos, luego se sorteará por parejas: tercero y cuarto, cada uno a un cuadrangular; quinto y sexto; y séptimo y octavo.

La primera jornada de la ronda semifinal, que ya tiene calendario establecido, se llevará a cabo entre el sábado 31 de mayo y el domingo primero de junio.