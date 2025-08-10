Jugador de la Selección Colombia entre seguir en Europa o volver a Sudamérica

El mercado de fichajes todavía tiene 21 días de vigencia para hacer transferencias y uno de los jugadores más sonados es Carlos Cuesta. El defensor colombiano no hace parte de los planes de Galatasaray luego de un semestre de bajo nivel en el que nunca pudo consolidarse y en el que la hincha le dio palo por los mostrado en la cancha. En exGenk es seguido desde hace varios días por dos clubes y deberá decidirse entre seguir en Europa o volver a Sudamérica.

En el 'viejo continente' el club que desea ficharlo es el Spartak Moscú, uno de los más importantes de Rusia. En nuestro continente el que lo quiere es Vasco da Gama, escuadra brasileña que ya tiene en sus filas a otro colombiano: Carlos Andrés 'La Uvita' Gómez. Pues bien, la prensa turca reveló nuevos detalles y dejó en claro que uno tiene ventaja.

“Galatasaray anunciaría la salida de Carlos Cuesta entre mañana y el martes. El jugador será transferido al Spartak de Moscú”, fue la información que reveló el periodista Suleyman Rodop.

De esta manera, todo apunta a que el nacido en Quibdó desea mantenerse en Europa así no sea en una de las grandes ligas.

Publicidad

Con los 'leones', Cuesta apenas disputó nueve encuentros desde enero de este año, acumulando 626 minutos.

Carlos Cuesta, jugador colombiano al servicio del Galatasaray

¿Cuáles son los jugadores colombianos en la actual Liga de Rusia?

Jhon Córdoba (Krasnodar), Mateo Casierra (Zenit), Wilmar Barrios (Zenit), Daniel Ruiz (CSKA de Moscú), Kevin Andrade (Baltika) y Juan Camilo Castillo (FC Pari).



Los números de Carlos Cuesta en otros equipos

El defensa tuvo un papel destacado tanto en Atlético Nacional como en KRC Genk. En Nacional disputó 73 partidos, recibiendo 10 amarillas y consolidándose en defensa. En Genk sumó 182 encuentros, con 4 goles, 1 asistencia y 26 amarillas, mostrando regularidad y liderazgo en la zaga, además de una notable presencia internacional.