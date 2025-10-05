Lionel Messi se fue de triplete de asistencias; en Inter Miami están a sus 'pies'

El Inter Miami goleó este sábado al New England Revolution con tres asistencias del diez argentino Lionel Messi y sendos dobletes de su compatriota Tadeo Allende y el español Jordi Alba.

La lluvia característica de la temporada de huracanes de Florida acompañó el homenaje previo al partido tributado al centrocampista español Sergio Busquets, quien a los 37 años ha anunciado su retirada como jugador al final de la temporada.

El partido comenzó con un Inter Miami despistado, pero terminó paseándose por el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

🤝⚽️ Lionel Messi, Jordi Alba iş birliğipic.twitter.com/OUENsvuFXS — AA SPOR (@aa_spor) October 5, 2025

El Inter Miami llegó al encuentro con una carga de cuatro partidos en poco más de una semana y signos de desgaste físico en el anterior partido contra Chicago Fire.



El partido empezó con sufrimiento para los hombres de Mascherano, cuando en el minuto 8 un centro por la izquierda de Carles Gil fue rematado por Brandon Bye al larguero.

Inter Miami despertó instantes después y en el minuto 15 el mediocentro argentino Rodrigo De Paul inquietó con un gol que fue anulado.

En el minuto 32 el extremo argentino Tadeo Allende anotó el 1-0 tras una jugada que comenzó Busquets, trasladó al lateral Alba y terminó con la asistencia de Messi.

Tras recibir una asistencia de De Paul, Messi estremeció la red en el minuto 45, pero la jugada fue anulado por posición irregular.

Durante el añadido de la primera parte, un error de la defensa del visitante, permitió a Messi recuperar la pelota al borde del área, regatear a la defensa y servir el balón a Jordi Alba, quien aumentó la ventaja.

Tras el descanso, en el minuto 59 el israelí Turgeman del New England Revolution recortó distancias con remate desde fuera del área.

Pero Allende volvió a marcar dos minutos después con otro pase de su compatriota Messi.

En el minuto 63, un taconazo de Busquets desde el medio del campo llevó el balón al venezolano Telasco Segovia, quien lo cedió a Alba para anotar con chute cruzado el 4-1.

Javier Mascherano sacó de la cancha a Busquets en el minuto 76, quien abandonó compañado de los aplausos de la afición.

El Inter Miami alcanzó el tercer puesto d ela clasificación del Este de la MLS, con 59 puntos, a 7 del líder Philadelphia Union, con un partido menos