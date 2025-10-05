Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi se fue de triplete de asistencias; en Inter Miami están a sus 'pies'

Lionel Messi se fue de triplete de asistencias; en Inter Miami están a sus 'pies'

El astro argentino nuevamente es portada de los medios más importantes en territorio norteamericano, tras su lúcida actuación en la MLS. Vea aquí todo lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi, en un partido de MLS
Lionel Messi, en un partido de MLS
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad