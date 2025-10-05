Clasificación del campeonato europeo de ruta 2025: Tadej Pogacar se coronó campeón

El campeonato europeo de ruta 2025 nos regaló una de las mejores carreras de la temporada. Este domingo 5 de octubre, con inicio en la ciudad de Privas y final en Guilherand-Granges, fueron 202,5 kilómetros y una serie de ascensos que pusieron a prueba la resistencia del pelotón, pero que no fueron impedimento para que Tadej Pogacar se hiciera con el título. De esa manera, el esloveno fue campeón de esta prueba, por primera vez.

Quienes completaron el podio, detrás de 'Pogi', que firmó un tiempo de 4h 59' 29'', fueron Remco Evenepoel, de Bélgica, y quien volvió a dar espectáculo, a 31 segundos, colgándose la medalla de plata, y la revelación, Paul Seixas. El joven francés, de 19 años, sorprendió y se hizo con la presea de bronce al quedar de tercero, a 3' 41''. Y es que le ganó el pulso, en un mano a mano, al italiano, Christian Scaroni, que se quedó sin piernas al final.

Quienes completaron el top 10 fueron Toms Skujiņš (Letonia), a 4' 16''; Juan Ayuso (España), a 4' 21; Mattias Skjelmose (Dinamarca), a 5' 01''; Pavel Sivakov (Francia), a 5' 05''; Gianmarco Garofoli (Italia), a 5' 59''; y Romain Grégoire (Francia), a 6' 52''. Y es que un ataque de Tadej Pogacar bastó para irse en solitario, no tener rival y sacar amplias diferencias como las que resultaron al cruzar la línea de meta del campeonato europeo de ruta.

Capítulo aparte para Jonas Vingegaard. A pesar de que había llegado como uno de los candidatos al título y un oponente de 'peso' para 'Pogi', junto con Remco Evenepoel, el danés no estuvo a la altura. En el primer ascenso, Bélgica, Francia y Eslovenia movieron la carrera y no pudo responder como se esoeraba. Fue así como, a falta de menos de 80 kilómetos, puso pie en tierra y decidió retirarse, ya que nunca pudo conectar con los de adelante.



Clasificación del campeonato europeo de ruta 2025

1. Tadej Pogacar (Eslovenia) - 4h 59' 29''

2. Remco Evenepoel (Bélgica) - a 31''

3. Paul Seixas (Francia) - 3' 41''

4. Christian Scaroni (Italia) - a 4' 04''

5. Toms Skujiņš (Letonia) - a 4' 16''

6. Juan Ayuso (España) - a 4' 21''

7. Mattias Skjelmose (Dinamarca) - a 5' 01''

8. Pavel Sivakov (Francia) - a 5' 05''

9. Gianmarco Garofoli (Italia) - a 5' 59''

10. Romain Grégoire (Francia) - a 6' 52''

11. Marco Frigo (Italia) - a 6' 55''