Vea el golazo de Yacer Ariza en Inter Palmira vs. Huila: anotó desde antes de la mitad de cancha

En el Torneo de Ascenso del fútbol colombiano, el partido entre Inter Palmira y Atlético Huila tuvo un golazo de tiro libre que pocas veces se ve.

A los 23 minutos, a los palmiranos le sancionaron una falta en campo propio. El defensor central Yacer Ariza se dispuso a cobrar y sorprendió al arquero de los 'opitas' con un remate que se coló en el arco. ¡GOLAZO!

Vea el gol de Yacer Ariza en Inter Palmira vs. Atlético Huila

¡IMPRESIONANTE GOLAZO DESDE MITAD DE CANCHA DE @InterPalmira POR MEDIO DE YACER ARIZA! #ELTORNEOxWIN 🔵⚽🔥 pic.twitter.com/OjQ3WZU2qi — Win Sports (@WinSportsTV) September 23, 2025