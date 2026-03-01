Jugador de pasado en Selección Colombia se reportó, tras explosiones en Doha en medio de conflicto

Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon más explosiones en las últimas horas, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, en una noticia que tiene trascendencia mundial. Y precisamente en la ciudad de Doha se encuentra el defensor colombiano Jeison Murillo, quien le presta sus servicios al Al-Shamal S. C.

Y precisamente, en un breve contacto de Gol Caracol con el vallecaucano, de 33 años, dejó un mensaje de lo que viene pasando junto a Samanta Gutiérrez, su esposa y sus pequeños hijos en la capital catarí.

"Estamos bien, gracias a Dios. en nuestra casa, tranquilos. Gracias por preguntar", escribió Murillo, quien cuenta con una amplia experiencia a nivel internacional en clubes de España e Italia.

Mientras tanto, Gutiérrez apuntó que "nos encontramos encerrados en casa, alejados de las ventanas, siguiendo las recomendaciones y esperando que paren las explosiones, que aún siguen en la mañana de hoy".



Publicidad

Así, los habitantes de Doha están a la expectativa que el conflicto armado no escale aún más y se recrudezca la situación.

Las autoridades del fútbol tomaron decisiones

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El partido estelar de la Liga de Campeones entre el gigante saudita Al-Ahli y el club catarí Al-Duhail, encuentro de ida de los octavos de final, debía disputarse este domingo, según el calendario de la AFC.

Publicidad

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League, indicó la instancia con sede en Malasia.

"Como consecuencia de la evolución de la situación en Oriente Medio (...) los partidos en la región oeste, inicialmente previstos para el 2 y 3 de marzo de 2026, serán reprogramados", señaló la AFC en un comunicado publicado en Kuala Lumpur.