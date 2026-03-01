David Alonso salió en camilla, tras sufrir duro accidente; provocó bandera roja en Moto2

El español Manuel González (Kalex) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer por escasamente 99 milésimas de segundo el Gran Premio de Tailandia de Moto2, que se ha disputado en el circuito 'Chang Internacional', y en el que por dos veces vio bandera roja.

González aventajó en 99 milésimas de segundo a Izan Guevara (Boscoscuro) y en poco más de cuatro décimas de segundo a Daniel Holgado (Kalex), en un podio que resultó íntegramente español.

Guevara sorprendió en la salida al autor de la 'pole position', el australiano Senna Agius (Kalex), pero en la tercera curva del trazado se fue demasiado largo y ese error lo aprovecharon Daniel Holgado (Kalex), Iván Ortolá (Kalex) y el propio Agius, para superarlo.

Daniel Holgado intentó aprovechar esos instantes iniciales para pegar un fuerte tirón y romper un grupo que de rodar de manera compacta podía generar no pocos problemas, y enseguida logró 'estirar' a los pilotos de cabeza de carrera.



Antes de cumplirse la primera vuelta el 'rookie' de la categoría, el subcampeón mundial de Moto3 en 2025, el español Ángel Piqueras (Kalex), se fue por los suelos en la curva cinco.

David Alonso, piloto colombiano de Moto2, sufrió una dura caída en el GP de Tailandia Getty Images

En la tercera vuelta Daniel Holgado ya contaba con una ventaja de casi medio segundo sobre Iván Ortolá, mientras que Senna Agius era superado por Izan Guevara y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Al comienzo de la siguiente vuelta el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) se cayó en la curva diez y se vio arrollado por Senna Agius y Filip Salac, lo que motivó que se activase el protocolo de seguridad y la carrera se detuviese con bandera roja para que el piloto pudiera ser atendido.

David Alonso, que pareció perder por unos instantes el conocimiento, tuvo que ser evacuado, consciente, por las asistencias médicas del trazado, mientras todos los pilotos entraban en sus talleres después de haber completado tres vueltas al trazado, que obligaba a hacer una salida en el orden existente en ese momento de la prueba.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024 fue atendido en la clínica del circuito, en donde, tras realizarse las pruebas pertinentes, no se detectó ninguna fractura, salvo los hematomas inherentes al fuerte golpe que había sufrido.