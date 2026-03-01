Síguenos en:
Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso salió en camilla, tras sufrir duro accidente; provocó bandera roja en Moto2

David Alonso salió en camilla, tras sufrir duro accidente; provocó bandera roja en Moto2

Cuando era séptimo en el GP de Tailandia, el piloto colombiano, David Alonso, se fue al suelo, chocando con dos motos y quedando desplomado al borde de la pista.

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
David Alonso, piloto colombiano de Moto2, sufrió una caída en el GP de Tailandia y salió en camilla
Getty Images

