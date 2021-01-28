Gol Caracol Jeison Murillo
Jeison Murillo
Defensa central del Celta de Vigo y la Selección Colombia de fútbol
En España no olvidan el fichaje de un jugador de Selección Colombia: "fue un fiasco en el Barcelona"
Barcelona está en la búsqueda de un defensor central para suplir la baja por lesión de Andreas Christensen y la prensa española dejó en claro que el club no quiere repetir lo que pasó con un colombiano.
A Yerry Mina y Jeison Murillo lo recuerdan en España, a causa del último fichaje del Barcelona
En las últimas horas el club 'azulgrana' presentó a Vitor Roque como su fichaje estelar en este mercado de invierno. A raíz de ello, en la prensa catalana hablaron de Yerry Mina y Jeison Murillo.
Jeison Murillo, el héroe que vistió de gloria a la Selección Colombia enfrentando a Brasil en 2015
Copa América 2015; segunda jornada del Grupo C; Colombia vs. Brasil. Bajo este panorama, Jeison Murillo se 'puso la capa' y le dio una importante victoria al combinado nacional sobre la 'canarinha'.
Jeison Murillo se dejó seducir por la Liga de Qatar y ahora jugará con el Al-Shamal
El defensor colombiano, Jeison Murillo, ahora militará en el fútbol árabe y vestirá los colores del Al-Shamal que lo anunció este viernes. Firmó contrato por dos temporadas.
Internacional de Porto Alegre habría descartado de sus prioridades a Yerry Mina y Jeison Murillo
En los últimos días, se manejó el rumor sobre la posible llegada de los colombianos Yerry Mina y Jeison Murillo al Internacional. Sin embargo, su contratación se habría esfumado, según informan desde Brasil.
A Jeison Murillo le hacen 'ojitos' desde Brasil: Internacional ya inició conversaciones por él
Tras su salida como jugador libre del Sampdoria, el conjunto de Porto Alegre no pierde tiempo y ya entabló charlas para contratar a Jeison Murillo, quien no descarta la posibilidad de arribar a Sudamérica.
Sampdoria estrenaría entrenador de 'lujo': Andrea Pirlo, a poco de tomar el timonel
Según la prensa italiana, la Sampdoria tendría muy adelantado el proceso de negociaciones para que el histórico exfutbolista Andrea Pirlo sea su nuevo director técnico.
Sampdoria, con Jeison Murillo en cancha, rescató una igualdad 2-2 con Sassuolo por Serie A
Ya sin oportunidades de salvar la categoría, Sampdoria le dio inicio a la jornada 37 de la Serie A de Italia con una igualdad 2-2 contra Sassuolo. El colombiano Jeison Murillo ingresó a los 68 minutos.
Jeison Murillo y la Sampdoria descienden oficialmente de la Serie A tras perder 2-0 con Udinese
La Sampdoria, equipo en el que juega Jeison Murillo, descendió de la Serie A después de perder por 0-2 en su visita al Udinese. El resultado negativo certificó la pérdida de la categoría faltando cuatro jornadas.
Jeison Murillo tuvo pocos minutos en la derrota de la Sampdoria 0-2 frente a Torino
La Sampdoria de Jeison Murillo terminó cayendo derrotada por el Torino 0-2, lo cual sigue complicando la situación de permanencia del equipo que sigue último de la Serie A con 17 puntos.