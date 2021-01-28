Síguenos en:
Jeison Murillo

Jeison Murillo

Defensa central del Celta de Vigo y la Selección Colombia de fútbol

  • Jugadores del Barcelona - 2019.
    Jugadores del Barcelona - 2019.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    En España no olvidan el fichaje de un jugador de Selección Colombia: "fue un fiasco en el Barcelona"

    Barcelona está en la búsqueda de un defensor central para suplir la baja por lesión de Andreas Christensen y la prensa española dejó en claro que el club no quiere repetir lo que pasó con un colombiano.

  • 280213_yerry_mina_barcelona_200518_afp_e.jpg
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    A Yerry Mina y Jeison Murillo lo recuerdan en España, a causa del último fichaje del Barcelona

    En las últimas horas el club 'azulgrana' presentó a Vitor Roque como su fichaje estelar en este mercado de invierno. A raíz de ello, en la prensa catalana hablaron de Yerry Mina y Jeison Murillo.

  • Jeison Murillo
    Jeison Murillo, jugador de la Selección Colombia.
    Colprensa
    Selección Colombia

    Jeison Murillo, el héroe que vistió de gloria a la Selección Colombia enfrentando a Brasil en 2015

    Copa América 2015; segunda jornada del Grupo C; Colombia vs. Brasil. Bajo este panorama, Jeison Murillo se 'puso la capa' y le dio una importante victoria al combinado nacional sobre la 'canarinha'.

  • Jeison Murillo ya luce la camiseta de su nuevo equipo, Al-Shamal.
    Jeison Murillo ya luce la camiseta de su nuevo equipo, Al-Shamal.
    Instagram oficial del Al-Shamal.
    Colombianos en el exterior

    Jeison Murillo se dejó seducir por la Liga de Qatar y ahora jugará con el Al-Shamal

    El defensor colombiano, Jeison Murillo, ahora militará en el fútbol árabe y vestirá los colores del Al-Shamal que lo anunció este viernes. Firmó contrato por dos temporadas.

  • 294209_Yerry Mina y Jeison Murillo
    Yerry Mina junto a Jeison Murillo
    Colombianos en el exterior

    Internacional de Porto Alegre habría descartado de sus prioridades a Yerry Mina y Jeison Murillo

    En los últimos días, se manejó el rumor sobre la posible llegada de los colombianos Yerry Mina y Jeison Murillo al Internacional. Sin embargo, su contratación se habría esfumado, según informan desde Brasil.

  • Jeison Murillo
    Jeison Murillo renovó con Sampdoria hasta el 2025.
    Foto: NurPhoto.
    Colombianos en el exterior

    A Jeison Murillo le hacen 'ojitos' desde Brasil: Internacional ya inició conversaciones por él

    Tras su salida como jugador libre del Sampdoria, el conjunto de Porto Alegre no pierde tiempo y ya entabló charlas para contratar a Jeison Murillo, quien no descarta la posibilidad de arribar a Sudamérica.

  • Andrea Pirlo ficha por el Sampdoria de la Serie B italiana, según medios
    Andrea Pirlo ficha por el Sampdoria de la Serie B italiana, según medios
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Sampdoria estrenaría entrenador de 'lujo': Andrea Pirlo, a poco de tomar el timonel

    Según la prensa italiana, la Sampdoria tendría muy adelantado el proceso de negociaciones para que el histórico exfutbolista Andrea Pirlo sea su nuevo director técnico.

  • Jeison Murillo
    Jeison Murillo, en acción de juego con la Sampdoria
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Sampdoria, con Jeison Murillo en cancha, rescató una igualdad 2-2 con Sassuolo por Serie A

    Ya sin oportunidades de salvar la categoría, Sampdoria le dio inicio a la jornada 37 de la Serie A de Italia con una igualdad 2-2 contra Sassuolo. El colombiano Jeison Murillo ingresó a los 68 minutos.

  • Sampdoria pierde la categoría y jugara la Serie B la próxima temporada
    Sampdoria pierde la categoría y jugara la Serie B la próxima temporada
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Jeison Murillo y la Sampdoria descienden oficialmente de la Serie A tras perder 2-0 con Udinese

    La Sampdoria, equipo en el que juega Jeison Murillo, descendió de la Serie A después de perder por 0-2 en su visita al Udinese. El resultado negativo certificó la pérdida de la categoría faltando cuatro jornadas.

  • Jeison Murillo
    Jeison Murillo, en acción de juego con la Sampdoria
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Jeison Murillo tuvo pocos minutos en la derrota de la Sampdoria 0-2 frente a Torino

    La Sampdoria de Jeison Murillo terminó cayendo derrotada por el Torino 0-2, lo cual sigue complicando la situación de permanencia del equipo que sigue último de la Serie A con 17 puntos.

