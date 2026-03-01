Primer parte médico de David Alonso, tras su grave accidente en GP de Tailandia, de Moto2

El piloto colombiano, David Alonso (Kalex), no ha sufrido ninguna fractura en la caída que sufrió al principio del Gran Premio de Tailandia de Moto2 que se ha disputado en el circuito 'Chang Internacional' de Buriram, según han confirmado desde su equipo.

"Estoy bien y afortunadamente no tengo nada roto", confirmó el propio Alonso en la nota de prensa de su equipo, en la que asegura haberse "asustado mucho, porque ha sido una caída muy fuerte".

¡UNA CAÍDA Y GOLPE MUY FEO PARA DAVID ALONSO! El piloto colombiano se fue al suelo y su cuerpo impactó contra dos motocicletas. 😱



El 80 fue retirado en camilla y esta situación provocó bandera roja. 🚩



📺 Mira el campeonato de MotoGP por #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/JXFlY0Erzj — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) March 1, 2026

"He sentido el golpe y cuando estaba en la grava no me podía mover, tenía una sensación como que no tenía el control", reconoció el campeón del mundo de Moto3 en 2024, al tiempo que detalló que está "bastante dolorido por todo el cuerpo, especialmente el pie izquierdo, la pierna derecha y el hombro derecho". "Pero estoy bien", subrayó.

David Alonso, piloto colombiano de Moto2, sufrió una caída en el GP de Tailandia y salió en camilla Getty Images

"Ahora quiero descansar y recuperarme", ha añadido David Alonso.

