La actualidad de las selecciones favoritas al Mundial 2026, a cien días del pitazo inicial

Interrogantes por las presencias de Lionel Messi y Neymar, España con un ojo en la enfermería y Francia alarmada por Kylian Mbappé: las siete selecciones favoritas al título en el Mundial 2026 viven momentos distintos a cien días del pitazo inicial (11 de junio).

- Alemania: situación agridulce -

Enfocada en evitar las situaciones calamitosas de Rusia 2018 y Catar 2022, certámenes en los que registró sus peores actuaciones mundialistas, quedando eliminada en la primera ronda, Alemania afronta un momento agridulce en busca de su quinta corona.

Julian Nagelsmann celebra el regreso en buena forma del centrocampista Jamal Musiala en el Bayern Múnich, pero lamenta la reciente lesión de Marc-André ter Stegen que puede dejar al arquero fuera de la cita norteamericana.

Sin el llamado a ser titular tras el retiro internacional de Manuel Neuer, el seleccionador parece decantarse en el arco por Oliver Baumann, del Hoffenheim.



- Argentina: a la espera del sí de Messi -

Todo indica que el ocho veces ganador del Balón de Oro firmará el récord de jugar seis Mundiales, una proeza que puede compartir con Cristiano Ronaldo. Pero todavía falta el sí definitivo de Lionel Messi, de 38 años.



Lionel Messi ya tiene rivales para el Mundial 2026. Foto: AFA.

Publicidad

'La Pulga' ha dicho que su presencia dependerá de su estado físico, pero su 2025 de lujo y su renovación hasta 2028 con Inter Miami hacen pensar que defenderá el título conquistado por la 'albiceleste' en Catar.

En el improbable caso de que pierda a su capitán, la Scaloneta ya ha demostrado ser un equipo sólido que lideró a sus anchas la eliminatoria sudamericana y ganó la Copa América 2024.

Publicidad

Lionel Scaloni cuenta, además, con otras bazas: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.



- Brasil: las dudas de Ancelotti -

En el banco de los pentacampeones mundiales desde junio (cuatro triunfos, dos empates, dos derrotas), Carlo Ancelotti todavía tiene trabajo por hacer para que Brasil vuelva a provocar miedo.

La 'Seleção' tuvo la peor campaña histórica en las eliminatorias bajo el formato actual (28 puntos en 18 juegos) y sufre para hallar laterales y centrodelanteros de confianza.

La noticia optimista es el buen momento de los atacantes João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Vinícius Jr y Endrick, así como del fogueado mediocampista Casemiro.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, da indicaciones en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

La gran incógnita pasa por Neymar, de 34 años, que no ha jugado todavía con Carletto a raíz de sus recurrentes lesiones. Los amistosos de marzo pueden disipar dudas.

Publicidad

- España: pendiente de la enfermería -

La vigente campeona de Europa tiene varios jugadores lesionados (Merino, Fabián Ruiz, Nico Williams, Barrios, Gavi, Samu) o que se han recuperado recientemente (Rodri, Carvajal, Laporte, Le Normand).

Incluso la estrella Lamine Yamal está teniendo una temporada de altibajos por problemas de pubalgia. Luis de la Fuente, además, sigue sin tener un 9 y cada vez más voces le reclaman convocar al arquero del Barcelona Joan García, uno de los mejores del campeonato, pero que por ahora no entró en los planes del seleccionador.

Publicidad

La Finalissima, que enfrentará a la 'Roja' contra Argentina en Doha el 27 de marzo, será un buen medidor del estado de España.



- Francia: alarma por Mbappé -

Kylian Mbappé ya tiene rivales para el Mundial 2026. Foto: FFF.

Tocado en la rodilla izquierda y baja en los últimos partidos con el Real Madrid, el estado físico de Kylian Mbappé es la gran preocupación de Francia

En el momento más importante de la temporada, el capitán de los 'bleus' se ha visto obligado a parar tras un inicio de campaña espectacular: 38 goles en 33 partidos con el Real Madrid.

Tampoco está en su mejor momento la otra gran estrella, Ousmane Dembélé. El ganador del Balón de Oro 2025 no acaba de retomar la forma por las continuas lesiones musculares que está teniendo.



- Inglaterra: Harry, en vos confío -

Con 45 goles en 37 partidos con el Bayern Múnich este curso, Thomas Tuchel puede estar de plácemes con el nivel de su máxima figura, Harry Kane.

Publicidad

El buen momento del capitán ilusiona a los subcampeones de Europa, que renovaron el contrato de su timonel hasta 2028 tras una inmaculada fase de clasificación (ocho triunfos, cero goles recibidos).

A tres meses del arranque, salvo la probable ausencia por lesión del centrocampista Jack Grealish, el plantel del campeón del mundo en 1966 celebra varios puntos altos: Bukayo Saka, Declan Rice o Kobbie Mainoo.

¿El gran interrogante? El irregular Jude Bellingham.



- Portugal: CR7, en forma -

En el camino hacia los mil goles, Cristiano Ronaldo se mantiene como la gran carta de presentación de Portugal en la búsqueda de su primer título mundial.

Publicidad

Pero la estrella de 41 años, autor de 22 goles en 26 cotejos con el Al-Nassr saudí, no es la única arma del equipo que conduce Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo ganó batalla legal contra un club Foto: AFP

Campeona de la Liga de Naciones 2025, la 'Seleção das Quinas' se entusiasma con el buen nivel de Bruno Fernandes en el Manchester United y la exquisitez de Vitinha en el mediocampo del PSG.