Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y la desafortunada jugada en la que lesionó a jugador del Manchester United

Daniel Muñoz y la desafortunada jugada en la que lesionó a jugador del Manchester United

El lateral colombiano fue en la búsqueda de una balón en una acción, pero terminó lesionado a un deportista de los 'diablos rojos'. ¡Acá el VIDEO de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de mar, 2026
Daniel Muñoz y la acción de juego en la que lesionó a Luke Shaw.
Daniel Muñoz y la acción de juego en la que lesionó a Luke Shaw.
Getty

