Daniel Muñoz y la desafortunada jugada en la que lesionó a jugador del Manchester United

Daniel Muñoz y Crystal Palace visitaron este domingo 1 de marzo el mítico césped de Old Trafford para enfrentar al Manchester United, en compromiso de la Premier League. El colombiano volvió a ocupar su lugar por la banda en las 'águilas', pero en medio de una jugada terminó lesionando a un futbolista de los 'diablos rojos'.

La acción en cuestión se presentó a la altura del minuto 22. Luke Shaw, de 30 años, llegó primero a la pelota y la despejó; sin embargo, el antioqueño traía impulso y terminó por apoyar todo su peso en el empeine izquierdo del número 23 del United.

Shaw recibió atención médica por parte de los galenos de los 'diablos rojos', pero lamentablemente el lateral izquierdo no pudo continuar y fue sustituido. En su lugar ingresó Noussair Mazraoui, al minuto 24.



Vea acá el VIDEO de la desafortunada jugada en la que Daniel Muñoz lesionó a jugador del Manchester United:

¿Cómo quedó Manchester United contra Crystal Palace?

El compromiso de la Premier League jugado este domingo terminó 2-1 a favor de los 'diablos rojos', que le dieron vuelta al marcador gracias a los goles de Bruno Fernandes (penalti, al minuto 57) y de Benjamin Seško. El tanto de Crystal Palace fue de Maxence Lacroix, quien después se fue expulsado.