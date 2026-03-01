Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Hay fecha de regreso para Kylian Mbappé?; esto dijeron desde el Real Madrid

¿Hay fecha de regreso para Kylian Mbappé?; esto dijeron desde el Real Madrid

El 'crack' francés sufre una lesión en su rodilla izquierda, que le ha impedido jugar los últimos partidos con Real Madrid. ¡Acá la actualidad de Kylian Mbappé!

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad