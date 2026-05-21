La Selección Senegal destapa sus cartas para el Mundial 2026; destaca su poder en la ofensiva

La Selección Senegal reveló, este jueves 21 de mayo, el listado de futbolistas que irán al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la que destaca su poderío ofensivo, con jugadores como Sadio Mané, Iliman Ndiaye o el exbético Assane Diao, internacional con España en categorías inferiores.

Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.

En la lista también aparecen 'representantes españoles' como los centrocampistas Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, así como jóvenes promesas de la liga francesa como Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain o Lamine Camara, del Mónaco.

- La convocatoria completa de la Selección Senegal para el Mundial 2026es la siguiente:

Arqueros: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).

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Defensores: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) e Ismaïl Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Ilay Camara (Anderlecht), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich).

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Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr FC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern FC), Bamba Dieng (FC Lorient) y Chérif Ndiaye (Samsunspor).

¿En qué grupo quedó Senegal en el Mundial 2026?

Senegal forma parte del Grupo I en el Mundial de 2026 y compartirá zona con las selecciones de Francia, Noruega e Irak. El debut de los 'leones de la Teranga' está programado para el 16 de junio de 2026 frente a 'les bleus'.