La Selección Colombia ya no jugará más en este 2024, pero los jugadores que integran la tricolor siguen teniendo acción con sus respectivos clubes, en Europa, en Sudamérica y en muchos más continentes.

Por eso, en Gol Caracol le contamos cómo jugarán este fin de semana los últimos convocados por Néstor Lorenzo, como en el caso de Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, entre otros.

Algunos tendrán partidos importantes en los tramos finales de los respectivos campeonatos a nivel internacional, por lo que deberán buscar destacarse para ayudar a sus equipos.

Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos del fin de semana:

ARQUEROS

Camilo Vargas

Partido: Atlas (eliminado en la liga MX)

Álvaro Montero

Partido: Millonarios vs. Atlético Nacional

Día: viernes 29 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

David Ospina

Partido: Millonarios vs. Atlético Nacional

Día: viernes 29 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia. FCF.

DEFENSAS

Carlos Cuesta

Partido: STVV vs. KRC Genk

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 7:30 a.m.

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan David Cabal - LESIONADO

Jhon Lucumí

Partido: Bologna vs. Venezia

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Valencia

Día: viernes 29 de noviembre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar.

Santiago Arias

Partido: Cuiabá vs. Bahía

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 5:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Cristian Borja

Partido: Toluca vs. América

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Hellas Verona

Día: viernes 29 de noviembre.

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: AZ vs. Galatasaray

Día: jueves 28 de noviembre (1-1).

Dávinson Sánchez, defensor colombiano que milita en Galatasaray. Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images

Daniel Muñoz

Partido: Crystal Palace vs. Newcastle

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

MEDIOCAMPISTAS

Kevin Castaño

Partido: Krasnodar vs. Spartak Moscú

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Sebastián Gómez: Coritiba no juega hasta el 11 de enero

Jhon Arias

Partido: Paranaense vs. Fluminense

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Fernando Quintero

Partido: Rosario Central vs. Racing

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 5:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.

James Rodríguez

Partido: Rayo Vallecano vs. Athletic de Bilbao

Día: domingo 1 de diciembre

Hora: 12:30 p.m

Transmisión: DSports (610-619), DGO

James Rodríguez durante partido con el Rayo Vallecano de España. Getty Images

Richard Ríos

Partido: Cruzeiro vs. Palmeiras

Día: miércoles 4 de diciembre.

Hora: 7:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo

Gustavo Puerta

Partido: Middlesbrough vs. Hull City

Día: sábado 30 de noviembre.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido

Juan Camilo Portilla

Partido: Talleres de Córdoba vs. Huracán

Día: lunes 2 de diciembre.

Hora: 5:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.

Matheus Uribe

Partido: Al Nassr vs. Al-Sadd

Día: lunes 2 de diciembre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Jorge Carrascal

Partido: Ajmat vs. Dinamo Moscú

Día: lunes 2 de diciembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

DELANTEROS

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. Spartak Moscú

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Chelsea vs. Aston Villa

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+, ESPN.

Motivación para Luis Díaz. LFC

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Manchester City

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Rafael Santos Borré

Partido: Flamengo vs. Sport Club Internacional

Día: domingo 1 de diciembre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo.

Carlos Gómez

Partido: Rennes vs. Saint Etienne

Día: sábado 30 de noviembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.