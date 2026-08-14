"Jugar en Brasil es diferente al fútbol colombiano, eso pasa con Marino Hinestroza"

Vasco da Gama igualó a cero goles frente a Olimpia en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, compromiso en el que sumaron minutos los colombianos Marino Hinestroza y Johan Rojas. Finalizado el duelo en el estadio São Januário, el DT del 'gigante de la colina', Pedro Emanuel, habló del exAtlético Nacional.

Hinestroza Angulo arribó al elenco con sede en Río de Janeiro en enero de este año procedente del 'verdolaga', pero hasta el momento, no ha logrado tener protagonismo en el fútbol brasileño. Emanuel le dejó un recado claro al extremo vallecaucano: tiene que volver a creer en sí mismo, ser mejor que los demás, para que puede brillar en el Brasileirao.

"Marino fue un fichaje importante para el club este año, pero la realidad en Brasil es muy diferente a la de su país de origen. Necesita volver a creer en sí mismo. Necesita darle al equipo lo que necesita para tener más oportunidades. Es tan simple como eso. El fútbol es muy simple; a veces somos nosotros los que queremos complicarlo. Tiene que correr más que los demás, tiene que trabajar más que los demás, tiene que jugar mejor que los demás para demostrar que es mejor que los demás; es simple. Cuando eso suceda, probablemente jugará más a menudo. Hasta que eso ocurra, tiene que encontrar su propio camino, con nuestra ayuda. No tiene sentido complicar más las cosas", expresó el estratega portugués en charla con los medios de comunicación y que replican en la web de 'Globo Esporte'.

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Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama Fotografía de: AFP

Otras declaraciones del DT de Vasco da Gama:

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- Análisis del partido:

"Estamos decepcionados porque queríamos esta victoria para la afición, pero estamos orgullosos de los jugadores que lo dieron todo, algunos no han jugado mucho pero aun así lo dieron todo. A pesar de la decepción, tengo mucha fe en la calidad de nuestro trabajo. Cuando vayamos a Asunción, tenemos la capacidad de ir allí y jugar de igual a igual".

- La posible vuelta de Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta contra Santos...

"Eso espero. Ahora, lógicamente, tengo un rol importante en el club, pero no formo parte del departamento médico. Por lo tanto, esto tiene que venir de nuestro departamento médico, en quien confío y con quien estamos completamente de acuerdo. Y por esa misma razón, basándonos en nuestra evaluación, junto con los jugadores, tomaremos una decisión final. Espero que sí, naturalmente, que nuestro equipo tenga mucha más versatilidad en cuanto a nuestra capacidad para atacar un partido importante para nosotros. Pero solo lo haremos el día antes del partido. En este momento, honestamente, no puedo decirles nada concreto. ¿Me gustaría? Sí. Si sucederá, no lo sé".