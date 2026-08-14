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Gol Caracol  / ¿Cuándo comienzan las grandes ligas de Europa y cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich?

¿Cuándo comienzan las grandes ligas de Europa y cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich?

Estamos a pocos días de que inicie la acción en las mejores ligas del mundo, con participación de varios futbolistas colombianos. Rodará el balón en España, Inglaterra, Italia y Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

El Mundial 2026 ya quedó atrás y ahora los fanáticos del fútbol esperan el regreso de las grandes ligas de Europa, especialmente de Inglaterra, España, Italia y Alemania, que tienen a las máximas figuras del balompié, y también con la presencia de varios colombianos importantes, como en el caso de Luis Díaz, con el Bayern Múnich.

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Por eso, en Gol Caracol le contamos cuándo comienzan los principales campeonatos en el Viejo Continente, para que se agende y empiece a disfrutar de las emociones que traen los fines de semana.

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¿Cuándo comienzan las ligas de Europa?

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El primer torneo en iniciar en el Viejo Continente será la de España. Este sábado 15 de agosto arrancará la acción con el duelo entre Alavés y Getafe (Johan Mojica), aunque en este fin de semana solo habrá seis compromisos, de los diez normalmente programados por LaLiga. Barcelona y Real Madrid no jugarán aún.

Primera fecha de Liga de España

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Sábado 15 de agosto

  • Alavés vs. Getafe — 12:30 p. m.
  • Sevilla vs. Rayo Vallecano — 2:30 p. m.

Domingo 16 de agosto

  • Racing de Santander vs. Villarreal — 10:00 a. m.
  • Espanyol vs. Levante — 12:00 p. m.

Lunes 17 de agosto

  • Deportivo La Coruña vs. Elche — 2:00 p. m.

Miércoles 19 de agosto

  • Atlético de Madrid vs. Málaga — 2:00 p. m.

Martes 25 de agosto

  • Valencia vs. Real Betis — 2:00 p. m.

Miércoles 26 de agosto

  • Real Madrid vs. Real Sociedad — 2:00 p. m.

Jueves 27 de agosto

  • Celta de Vigo vs. Osasuna — 1:30 p. m.
  • Barcelona vs. Athletic Club — 2:00 p. m.
Así fue la formación del Real Madrid contra Ferencváros, en duelo de preparación.
Así fue la formación del Real Madrid contra Ferencváros, en duelo de preparación.
Foto: AFP

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Así se jugará la fecha 1 de la Bundesliga de Alemania

Luis Díaz tendrá primero acción en la final de la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich enfrentando al Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto en el primer trofeo en juego en suelo teutón. Luego de eso, se medirán al Stuttgart, por Bundesliga, el 28 del mismo mes.

Viernes 28 de agosto

  • Bayern vs. Stuttgart — 1:30 p. m.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Twitter del Bayern Múnich

Sábado 29 de agosto

  • RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach — 8:30 a. m.
  • Mainz 05 vs. Paderborn — 8:30 a. m.
  • Colonia vs. Hoffenheim — 8:30 a. m.
  • FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt — 8:30 a. m.
  • SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen — 8:30 a. m.
  • Borussia Dortmund vs. Hamburgo — 11:30 a. m.

Domingo 30 de agosto

  • Friburgo vs. Werder Bremen — 8:30 a. m.
  • Augsburgo vs. Schalke 04 — 10:30 a. m.

Primera fecha de la Premier League

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Viernes 21 de agosto

  • Arsenal vs. Coventry City — 2:00 p.m.
Arsenal celebra final Champions League
Arsenal celebra en la final Champions League - Foto:
AFP

Sábado 22 de agosto

  • Hull City vs. Manchester United — 6:30 a.m.
  • Ipswich vs. Sunderland AFC — 9:00 a.m.
  • Everton vs. Crystal Palace — 9:00 a.m.
  • Nottingham Forest vs. Leeds — 9:00 a.m.
  • Brentford vs. Tottenham — 11:30 a.m.

Domingo 23 de agosto

  • Manchester City vs. Bournemouth — 8:00 a.m.
  • Brighton vs. Aston Villa — 8:00 a.m.
  • Newcastle vs. Liverpool — 10:30 a.m.

Lunes 24 de agosto

  • Fulham vs. Chelsea — 2:00 p.m.

Primera fecha de la Serie A de Italia

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Sábado 22 de agosto

  • Udinese vs. Como — 11:30 a.m.
  • Inter vs. Monza — 11:30 a.m.
  • Parma vs. Cagliari — 1:45 p.m.
  • Genoa vs. Napoli — 1:45 p.m.
Inter campeón Serie A de Italia
Inter campeón Serie A de Italia - Foto:
AFP

Domingo 23 de agosto

  • Venezia vs. Lecce — 11:30 a.m.
  • Frosinone vs. Juventus — 11:30 a.m.
  • Torino vs. Milan — 1:45 p.m.
  • Atalanta vs. Sassuolo — 1:45 p.m.

Lunes 24 de agosto

  • Bolonia vs. Lazio — 11:30 a.m.
  • Roma vs. Fiorentina — 1:45 p.m.
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