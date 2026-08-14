Vuelve la Liga de España, con el Barcelona a defender el título; así se jugará la primera jornada

La primera jornada de la Liga de Españaechará a andar este sábado con la mitad de sus encuentros aplazados, cuatro de ellos para respetar los descansos de los internacionales que llegaron a las rondas finales del Mundial disputado este verano en México, Canadá y Estados Unidos, y otro, el Celta-Osasuna, debido al mal estado del césped de Balaídos, afectado por un hongo.

Eso provocará que Atlético de Madrid y Málaga, este de vuelta en la élite tras ocho años, debuten oficialmente el miércoles 19 de agosto, con algunos días de retraso, y Valencia, Betis, Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona y Athletic Club lo hagan directamente en la segunda jornada, para luego, en partidos intersemanales fijados los días 25, 26 y 27 de este mes, recuperar la primera.

Es el caso también de Celta y Osasuna, cuyo choque ha sido pospuesto al 27 de agosto, debido al mal estado del césped de Balaídos, que no cumple “los parámetros de calidad y seguridad" exigidos para la práctica deportiva, según informó el club gallego, tras haberse visto afectado por una enfermedad derivada de la acción de un hongo.

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La jornada inaugural de la Primera División española arrancará, por tanto, a medio gas, sin ninguno de los grandes, con sus partidos más atractivos aplazados y con el recuerdo a las víctimas del terremoto que el pasado lunes golpeó Colombia, a quienes se homenajeará y se les rendirá tributo con un minuto de silencio.



Entrenamiento del FC Barcelona. FC Barcelona.

El balón echará por primera vez a rodar a las 12:30 horas del sábado con el Deportivo Alavés-Getafe, que ofrecerá en el Estadio de Mendizorroza el primer plato del fin de semana, al que le seguirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán el enfrentamiento entre Sevilla y Rayo Vallecano, que estrenará el cartel de vigente subcampeón de la Conference League.

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El conjunto de Beñat San José ha centrado una de las polémicas del verano: iniciará la liga a domicilio, pero la segunda jornada la jugará como local 'exiliado' en Butarque (Leganés) después de que la Comunidad de Madrid le retirase la concesión de uso del Estadio de Vallecas para abordar unas obras de urgencia y duración indeterminada que garanticen el uso de las instalaciones en condiciones de seguridad.

La jornada dominical la abrirá el Racing de Santander, que tras una travesía de catorce años, inaugurará su retorno a la máxima categoría en El Sardinero, frente a su afición y ante un Villarreal que, por sexta ocasión en su historia, estará en el bombo de la Liga de Campeones.

Dos horas después, se verán las caras el RCD Espanyol y el Levante UD, el último partido del día, ya que la franja del 'prime time' dominical quedó vacía debido al aplazamiento del Celta-Osasuna. Inicialmente, el choque estaba previsto para las 21:30, pero a tres días de disputarse LaLiga acordó, en coordinación con ambos clubes y la Real Federación Española de Fútbol, postergarlo.

Ya en la jornada del lunes, el rebautizado Deportivo A Coruña, que celebra el 120 aniversario de su fundación, se estrenará ante el Elche en su reaparición en la categoría de oro del fútbol español ocho años después de su última participación, periodo en el que el club gallego cayó al pozo de la Primera RFEF durante cuatro campañas.

Real Madrid 2026/27 AFP

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Programa de la primera jornada:

Sábado 15 de agosto:

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Alavés vs. Getafe

Sevilla vs. Rayo Vallecano

Domingo 16 de agosto

Racing de Santander vs. Villarreal

Espanyol vs. Levante

Lunes 18 de agosto

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Deportivo La Coruña vs. Elche

Aplazados:

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Atlético de Madrid vs. Málaga (miércoles 19 de agosto)

Valencia vs. Real Betis (martes 25 de agosto)

Real Madrid vs. Real Sociedad (miércoles 26 de agosto)

Celta de Vigo vs. Osasuna (jueves 27 de agosto)

Barcelona vs. Athletic Club (jueves 27 de agosto).