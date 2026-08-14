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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué descartaron a Yerry Mina en inicio de Cagliari en Italia?; hubo pronunciamiento

¿Por qué descartaron a Yerry Mina en inicio de Cagliari en Italia?; hubo pronunciamiento

Este viernes empieza la acción de Cagliari oficialmente y el futbolista colombiano no apareció ni en el banquillo de suplentes. El técnico dio los motivos claros de su ausencia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
Foto: X de la Serie A.

La temporada en Italia comenzó este viernes con acción en la Copa, y ahí el Cagliari jugó contra la Societá Sportiva Arezzo, en un partido en el que estuvo ausente el colombiano Yerry Mina, quien fue descartado por su propio director técnico, tras la participación del zaguero central en el Mundial 2026.

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A pesar de no tener tantos minutos de juego en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, al oriundo de Guachené le dieron unos días más de vacaciones a comparación de la mayoría del plantel de Cerdeña.

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¿Por qué no jugó Yerry Mina en Cagliari?

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El entrenador del conjunto italiano explicó en la previa del duelo de copa los motivos de la ausencia del colombiano, quien es considerado una de las figuras, referentes y titulares indiscutibles.

"Yerry Mina llegó el 7 de agosto y está siguiendo un programa personalizado para estar lo más cerca posible de la condición ideal para el primer partido de la temporada. Sabemos lo que puede aportarnos en cuanto a experiencia, pero necesita ponerse en forma", detalló Fabio Pisacane.

Yerry Mina; jugador de la Selección Colombia
Yerry Mina; jugador de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

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Cabe recordar que el zaguero central disputará su cuarta temporada con el Cagliari, elenco al que llegó en temporada 2023/24, tras un breve paso por la Fiorentina, también en la Serie A de Italia. Desde ahí, se consolidó como uno de los experimentados del cuadro de Cerdeña.

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Habrá que esperar si Yerry Mina estará disponible y en plenitud de condiciones para el arranque de la liga italiana, que iniciará el próximo fin de semana, cuando el Cagliari visite al Parma el sábado 22 de agosto, a la 1:45 p.m. (hora colombiana), o si lo aguantarán hasta la segunda fecha en la que recibirán al Inter de Milán, el 30 de agosto, a la 1:45 p.m.

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