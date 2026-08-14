Novedades de último minuto sobre Luis Javier Suárez y el supuesto interés de Barcelona; ¿qué pasó?

"Vinculan a Luis Javier Suárez con el Barça y el club lo desmiente "rotundamente". Ese fue el titular de hace pocos minutos de una nota del diario español 'Sport', en el que se niega de tajo la posibilidad del colombiano para el Barcelona, que anda en la búsqueda de un '9' de manera urgente, de cara a la temporada 2026/2027.

Todo empezó en la mañana de este martes, cuando varios periodistas expertos en fichajes, como Fabrizio Romano, aseguraron que el plan B del cuadro catalán era el actual jugador del Sporting de Portugal y que recientemente jugó con la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el mencionado diario de Barcelona consultó fuentes al interior del cuadro azulgrana y se determinó que este caso, en medio del mercado de fichajes, es un rumor más del mercado de fichajes europeo, que por estos días se mueve de manera intensa.

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"Luis Javier Suárez sí fue ofrecido hace unos dos meses a la dirección deportiva blaugrana, pero el Barça no ha realizado ningún paso al frente por este futbolista y, en principio, no está en la lista de posibles alternativas a Julián Álvarez. De hecho, el delantero argentino sigue siendo el único objetivo para reforzar la delantera que se está barajando", se leyó en la referida nota.



Además se complementó que "su precio de 80 millones de euros y su rendimiento le hacía atractivo, pero en el club blaugrana insisten en que no se ha negociado nada ni se negociará por este jugador ya que no entra en los planes en estos momentos".

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Foto tomada del X de @SportingCP

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Hay que recordar que del argentino se viene hablando desde hace varias semanas no solamente para Barcelona, sino también para Real Madrid sin que se encuentre una respuesta positiva de Atlético de Madrid.

¿Qué va a pasar con Luis Javier Suárez?

Después del 'boom mediático que se generó en las últimas horas, ahora para Luis Javier Suárez lo que viene es seguir trabajando con Sporting, del que fue figura y goleador en la temporada pasada. El segundo reto del equipo de la ciudad de Lisboa será este viernes, a las 2:15 p.m., frente a Vitoria Guimaraes.

🚨¡El Barça descarta a Luis Suárez!

🔵🔴 El club azulgrana desmiente que el delantero colombiano sea una opción y mantiene a Julián Álvarez como su única prioridad para el ‘9’ de Flick@VictorGlum pic.twitter.com/Z2Mmo0rFOQ — Diario SPORT (@sport) August 14, 2026