Arnulfo Valentierra; "el lunes en el terremoto llegué a pensar que no llegaba a mi cumpleaños"

Termina una semana agitada y bastante conmovedora en Colombia a causa del terremoto de magnitud 7.4 que impactó a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y municipios aledaños el lunes 10 de agosto y que dejó como consecuencias ciento de muertos, miles de heridos, un número indeterminado de desaparecidos y graves daños en casas, edificaciones y demás. Y así, con el paso de los días se vienen conociendo testimonios del momento exacto en el que se presentó el momento telúrico.

En ese aspecto, en Gol Caracol hablamos con Arnulfo Valentierra, quien es un histórico del Once Caldas y que jugó con América, Peñarol, de Uruguay, y Cienciano, de Perú, entre otros. El barranquillero pasó esos momentos de pánico en una unidad residencial de la capital del Valle del Cauca.

"Ese día fue muy duro, vivo en u noveno piso, nos sarandeó, cuando fuimos a salir se entró un humo blanco, era un extintor que cayó y se reventó. Se presentaron daños acá en el bloque que vivo del primero al cuarto piso, ya vinieron acá a evaluar y las bases del edificio están bien. Fachadas sí se dañaron, pero estamos bien gracias a Dios", explicó el otrora volante de creación, de gran pegada y calidad que también defendió los colores de la Selección Colombia de mayores.

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Valentierra contó además que después del terremoto todo fue incertidumbre y expectativa, debido a las afectaciones que vivieron vecinos y en sectores cercanos.



"Esa noche del lunes nos quedamos abajo en el salón social, bajamos unos inflables que teníamos, pero ya al otro día volvimos al apartamento. La gente que vino dijo que estaba habitable. Lo que te digo, en mi bloque varios se dañaron feo, de los cuatro primeros pisos y esos sí se tuvieron que ir", complementó el ídolo de la afición del blanco de Manizales.

Arnulfo valentierra durante un partido con la Selección Colombia en 2001 AFP

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"El tema es que el apartamento es duplex, nos quedamos ahí a que medio pasara, vi por la ventana como caían cosas de otro edificio, eso empezó a sacudirse y ahí dije: 'aquí fue', a la de Dios. Todos estamos acá vivitos y coleando y más que el domingo 16 de agosto cumplo años, pensé que no llegaba a los 52. Estaba era medio listo...", finalizó Arnulfo Valentierra.