Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arnulfo Valentierra; "el lunes en el terremoto llegué a pensar que no llegaba a mi cumpleaños"

Arnulfo Valentierra; "el lunes en el terremoto llegué a pensar que no llegaba a mi cumpleaños"

Arnulfo Valentierra, exjugador del Once Caldas y de la Selección Colombia, relató los momentos de pavor que vivió en su apartamento en Cali. "Ese se 'sarandeó' feo, dijo: 'aquí fue'", relató.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 14 de ago, 2026
Comparta en:
Arnulfo Valentierra
Arnulfo Valentierra, ex jugador Selección Colombia - Foto:
AFP

Termina una semana agitada y bastante conmovedora en Colombia a causa del terremoto de magnitud 7.4 que impactó a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y municipios aledaños el lunes 10 de agosto y que dejó como consecuencias ciento de muertos, miles de heridos, un número indeterminado de desaparecidos y graves daños en casas, edificaciones y demás. Y así, con el paso de los días se vienen conociendo testimonios del momento exacto en el que se presentó el momento telúrico.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En ese aspecto, en Gol Caracol hablamos con Arnulfo Valentierra, quien es un histórico del Once Caldas y que jugó con América, Peñarol, de Uruguay, y Cienciano, de Perú, entre otros. El barranquillero pasó esos momentos de pánico en una unidad residencial de la capital del Valle del Cauca.

Últimas noticias

Luis Díaz Bayern Múnich
Gol Caracol

¿Cuándo comienzan las grandes ligas de Europa y cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich?

Rodri es pretendido por el Barcelona.
Gol Caracol

DT del Manchester City enciende las alarmas con el futuro de Rodri; "cualquier cosa puede pasar"

"Ese día fue muy duro, vivo en u noveno piso, nos sarandeó, cuando fuimos a salir se entró un humo blanco, era un extintor que cayó y se reventó. Se presentaron daños acá en el bloque que vivo del primero al cuarto piso, ya vinieron acá a evaluar y las bases del edificio están bien. Fachadas sí se dañaron, pero estamos bien gracias a Dios", explicó el otrora volante de creación, de gran pegada y calidad que también defendió los colores de la Selección Colombia de mayores.

Publicidad

Valentierra contó además que después del terremoto todo fue incertidumbre y expectativa, debido a las afectaciones que vivieron vecinos y en sectores cercanos.

James Rodríguez
Colombianos en el exterior

James Rodríguez anunció apoyo a damnificados del terremoto: “Debemos levantarnos”

Juan Fernando Quintero, colombiano del Independiente Medellín.
Fútbol Colombiano

Juan Fernando Quintero y los ídolos del Medellín que influyeron en su regreso al fútbol colombiano

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Esa noche del lunes nos quedamos abajo en el salón social, bajamos unos inflables que teníamos, pero ya al otro día volvimos al apartamento. La gente que vino dijo que estaba habitable. Lo que te digo, en mi bloque varios se dañaron feo, de los cuatro primeros pisos y esos sí se tuvieron que ir", complementó el ídolo de la afición del blanco de Manizales.

Arnulfo valentierra durante un partido con la Selección Colombia en 2001
Arnulfo valentierra durante un partido con la Selección Colombia en 2001
AFP

Publicidad

"El tema es que el apartamento es duplex, nos quedamos ahí a que medio pasara, vi por la ventana como caían cosas de otro edificio, eso empezó a sacudirse y ahí dije: 'aquí fue', a la de Dios. Todos estamos acá vivitos y coleando y más que el domingo 16 de agosto cumplo años, pensé que no llegaba a los 52. Estaba era medio listo...", finalizó Arnulfo Valentierra.

Relacionados

Once Caldas

Selección Colombia

Figuras del fútbol colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad