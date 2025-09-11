Jugó en Millonarios y ahora lo quiere Efraín Juárez en Pumas; lo siguió siendo DT de Nacional

Con la mira puesta en lo que será esta segunda parte del año; en el Pumas, de Efraín Juárez, analizan seriamente la posibilidad de traer un nuevo refuerzo, que aporte ese peso y desequilibrio ofensivo en el último cuarto de cancha.

Y justamente, dentro de las opciones que barajan en la mesa del conjunto mexicano, aparece el nombre de Cristian ‘Chicho’ Arango, quien tuvo destacado paso por Millonarios y goza de buen presente goleador en el fútbol norteamericano.

Figura y protagonista en la histórica obtención del título de MLS con Los Ángeles FC, el ‘Chicho’ ahora llama fuertemente la atención de Juárez, quien, en su intención de armar una nómina competitiva para buscar el título del fútbol mexicano, tendría pensado sumarlo a la nómina de los ‘felinos’.

Cristian 'Chicho' Arango celebra su gol contra Pereira - Foto: Dimayor Dimayor

“Los Pumas de la UNAM siguen en búsqueda de un delantero y negocian por Anthony Martial, quien estuvo en Manchester United y Sevilla; y por Cristian ‘Chicho’ Arango, actualmente en la MLS. Pero la situación es complicada”, informó el medio mexicano ‘am’, dando reveladores detalles sobre la situación que se presenta para el cierre del mercado de fichajes en el fútbol ‘manito’.

Una de las principales complicaciones que se presenta para la operación por el francés es el tema salarial, pues gana mucho y eso implica un esfuerzo sumamente grande para Puma y la mayoría de los equipos mexicanos. No obstante, independiente a este problema, Monterrey ya se ha acercado por Martial, entrando en la pelea directa por quedarse con él.

Sin embargo, para Pumas también se presenta otro problema con el colombiano y es que, en el cuadro estadounidense no hay intención de vender a Cristian Arango, por lo que, de no encontrar un reemplazo idóneo para el ‘cafetero’, su salida será muy complicada en este mismo mercado.

Efraín Juárez, director técnico de los Pumas de la UNAM. Jam Media/Getty Images

“Si Arango no se marcha de San José Earthquakes y Martial no baja las pretensiones económicas, lo más probable es que Pumas se quede sin refuerzo", complementó el portal ‘am’, dando amplio panorama de lo que se viene para el conjunto dirigido por Efraín Juárez.

Es importante recalcar que el entrenador mexicano ya le seguía los pasos al atacante colombiano, desde que dirigía Atlético Nacional; allí, en el 'verdolaga', Juárez tenía la intención de fichar al 'Chicho' Arango.

Lamentablemente, al final no se pudo gestionar la operación, por lo que el colombiano se quedó en la MLS. Sin embargo, ahora ante una nueva oportunidad de transferirlo, el mexicano buscará concretar la llegada del goleador, con destacado paso en Millonarios FC.