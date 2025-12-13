Cruz Azul pide una millonada por el colombiano Willer Ditta; ¿llegará una oferta?

El mercado de fichajes ya empieza a moverse con miras a lo que será al final del 2025 y lo que se viene para el próximo año, en todas las ligas del mundo. Los rumores no paran y en las últimas horas se conoció reveladora información sobre el defensa colombiano Willer Ditta, quien actualmente milita en el Cruz Azul de la Liga MX.

Ditta fue uno de los jugadores más importantes en la más reciente campaña de los cementeros. El Jugador de 27 años disputó 22 partidos, en los cuales recibió cinco tarjetas amarillas y acumuló 1913 minutos de juego.

Esta campaña, junto a la de los dos años anteriores, le han permitido convertirse en un bastión del club y por eso ha llamado la atención de otros equipos grandes del balompié mexicano

La prensa de dicho país desmintió la versión que lo vinculaba a un equipo y de paso filtraron el precio que le tendrán que pagar a Cruz Azul por esta transferencia.



"En redes sociales se desató la versión de que el Monterrey ya contactó a la directiva cementera para adquirir al colombiano, para reemplazar a Sergio Ramos. Sin embargo, RÉCORD consultó a Cruz Azul y no existe tal sondeo", contaron de entrada sobre ese rumor que surgió en los últimos días.

La tarea del citado portal no culminó allí y pusieron cifras concretas a un posible negocio. "El central colombiano sólo saldrá de La Noria a cambio de ejecutar su cláusula de salida, que es de 15 millones de dólares. Nada más", informaron.

Cabe recordar, que, en la temporada 2024-25, Ditta fue elegido mejor defensa central del año y en este 2025 se coronó campeón de la Copa de Campeones.

En cuanto a la campaña en la Liga MX, Cruz Azul estuvo cerca del título. En el todos contra todos culminó tercero con 35 puntos, luego en cuartos de final se impuso 3-2 sobre Gudalajara y finalmente con Tigres igualó 2-2 en la serie de semifinales, sin embargo, los 'felinos' pasaron a la final al haber ocupado el segundo puesto en la fase regular.