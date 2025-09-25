Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Kevin Mier es agrandado; como arquero quiere hacer cosas que no debe y así no es"

"Kevin Mier es agrandado; como arquero quiere hacer cosas que no debe y así no es"

Después de que le hicieran un gol desde antes de la mitad de cancha, en el empate 2-2 de Cruz Azul con Querétaro, las críticas aparecieron contra Kevin Mier.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad