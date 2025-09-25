"Kevin Mier es agrandado; como arquero quiere hacer cosas que no debe y así no es"

Kevin Mier nunca olvidará el nombre de Santiago Homenchenko. El pasado miércoles 24 de septiembre, Cruz Azul y Querétaro se enfrentaron por la fecha 10 de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario, e igualaron 2-2, donde el autor de los dos goles de la visita fueron obra del uruguayo de ascendencia ucraniana e italiana, uno de ellos desde la mitad de la cancha.

Por eso, las críticas contra el guardameta colombiano no se hicieron esperar. Desde territorio mexicano habló Ricardo Ferretti, entrenador de larga trayectoria, donde dirigió clubes como Pumas UNAM, Chivas de Guadalajara, Tigres UANL, Toluca, Monarcas Morelia, Juárez y Cruz Azul. Allí, no se guardó nada y fue bastante duro con el arquero de la Selección Colombia.

"Kevin Mier es agrandado, quiere hacer cosas que no debe, siendo un guardameta. Hay que correr hacia atrás y después mirar el balón, él hizo todo al revés que es correr mientras mira el balón. Ahora, esto que digo es poco al lado de lo que dicen en su país. Allá, es peor porque obviamente lo sufren y padecen en las Eliminatorias Sudamericanas y todo", afirmó el técnico.

Al respecto hablaron en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', y quien se mostró en desacuerdo, de entrada, fue Javier Hernández Bonnet. "Las opiniones son respetables, pero hay muchas cosas para analizar al detalle de lo que dijo el 'Tuca' Ferreti. De mi parte, siempre me dijeron que nunca hay que quitarle la mirada a la pelota", dijo en su intervención.

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX AFP

Pero no fue el único que se pronunció. "Yo creo que alcanzaba a llegar, solo que calculó mal o le faltó algo de fuerza. Es como si hubiera descoordinado en el final de la jugada. Cambia su pierna derecha de movimiento y queda mal ubicado", expresó Javier Castell. De igual manera, Nelson Gallego complementó dicho argumento: "no tuvo fuerza en las manos, le faltó".

Por último, Norberto Peluffo, quien fue futbolista y entrenador, no se quedó callado. "Primero uno no piensa que van a patear desde por allá y cuando quiso retroceder, fue tarde. A veces también es un exceso de confianza, pero no lo veo así en este caso. Sencillamente, fue algo de sorpresa, en donde no se movió bien al final y ya está, le pasa a cualquiera", sentenció.