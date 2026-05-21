Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay I-2026, tras Real Cartagena 2-1 Barranquilla

Real Cartagena se clasificó a la final del Torneo BetPlay I-2026 de la Primera B del fútbol colombiano, gracias al empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Más tarde, los heroicos refrendaron su buen presente, tras superar 2-1 a Barranquilla FC, en el Jaime Morón, en la capital del departamento de Bolívar.

Los cartageneros quedaron con 13 puntos y los 'bananeros' acumularon 9 unidades. Por ende, los heroicos jugarán la fina contra Envigado, dos clubes con historia en la primera división de nuestro país.

En la noche con la tranquilidad de estar en la final, Cartagena fue de menos a más y superó a Barranquilla FC. Los atlanticenses se pusieron en ventaja a los 71 minutos con gol de Darwin Torres. Los locales no se rindieron y tuvieron un cierre para remontar. Al 83', Luis Guevara puso el empate y un minuto más tarde, Mauro Manotas hizo realidad el triunfo, ante una afición emocionada en las gradas.

Resultados del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1

Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena

Bogotá FC 1-1 Unión Magdalena

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Fecha 2

Real Cartagena 2-0 Bogotá FC

Unión Magdalena 0-0 Barranquilla FC

Fecha 3

Barranquilla FC 2-0 Bogotá FC

Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena

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Fecha 4

Unión Magdalena 3-1 Real Cartagena

Bogotá FC 1-1 Barranquilla FC

Fecha 5

Barranquilla FC 1-1 Unión Magdalena

Bogotá FC 1-2 Real Cartagena

Fecha 6

Unión Magdalena 0-0 Bogotá FC

Real Cartagena 2-1 Barranquilla FC

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

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#

Equipo

PJ

V

E

D

GOLES

PTS

1

Real Cartagena

6

4

1

1

6:5

13

2

Unión Magdalena

6

2

3

1

8:4

9

3

Barranquilla FC

6

1

3

2

4:4

6

4

Bogotá FC

6

0

3

3

3:8

3

¿Cómo se clasificó Envigado a la final del Torneo Betplay I-2026?

El primer clasificado a la final del Torneo Betplay I-2026 fue Envigado FC, tras vencer por un 1 a 0 a Deportes Quindío, en el estadio Polideportivo Sur. Así, los 'naranjas' quedaron primeros en su grupo, con 11 puntos, mientras que los 'cafeteros' terminaron con 10 unidades.