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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay I-2026, tras Real Cartagena 2-1 Barranquilla

Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay I-2026, tras Real Cartagena 2-1 Barranquilla

En el Torneo Betplay I-2026 se vienen las definiciones y este jueves Real Cartagena clasificó a la final gracias al empate 0-0 de Unión Magdalena con Bogotá FC. Horas más tardes, los 'heroicos' vencieron a Barranquilla FC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Real Cartagena vs. Barranquilla.

Real Cartagena se clasificó a la final del Torneo BetPlay I-2026 de la Primera B del fútbol colombiano, gracias al empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Más tarde, los heroicos refrendaron su buen presente, tras superar 2-1 a Barranquilla FC, en el Jaime Morón, en la capital del departamento de Bolívar.

Los cartageneros quedaron con 13 puntos y los 'bananeros' acumularon 9 unidades. Por ende, los heroicos jugarán la fina contra Envigado, dos clubes con historia en la primera división de nuestro país.

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En la noche con la tranquilidad de estar en la final, Cartagena fue de menos a más y superó a Barranquilla FC. Los atlanticenses se pusieron en ventaja a los 71 minutos con gol de Darwin Torres. Los locales no se rindieron y tuvieron un cierre para remontar. Al 83', Luis Guevara puso el empate y un minuto más tarde, Mauro Manotas hizo realidad el triunfo, ante una afición emocionada en las gradas.

Resultados del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1
Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Unión Magdalena

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Fecha 2
Real Cartagena 2-0 Bogotá FC
Unión Magdalena 0-0 Barranquilla FC

Fecha 3
Barranquilla FC 2-0 Bogotá FC
Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena

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Fecha 4
Unión Magdalena 3-1 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Barranquilla FC

Fecha 5
Barranquilla FC 1-1 Unión Magdalena
Bogotá FC 1-2 Real Cartagena

Fecha 6
Unión Magdalena 0-0 Bogotá FC
Real Cartagena 2-1 Barranquilla FC

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

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#
Equipo
PJ
V
E
D
GOLES
PTS
1
Real Cartagena
6
4
1
1
6:5
13
2
Unión Magdalena
6
2
3
1
8:4
9
3
Barranquilla FC
6
1
3
2
4:4
6
4
Bogotá FC
6
0
3
3
3:8
3

¿Cómo se clasificó Envigado a la final del Torneo Betplay I-2026?

El primer clasificado a la final del Torneo Betplay I-2026 fue Envigado FC, tras vencer por un 1 a 0 a Deportes Quindío, en el estadio Polideportivo Sur. Así, los 'naranjas' quedaron primeros en su grupo, con 11 puntos, mientras que los 'cafeteros' terminaron con 10 unidades.

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