Kevin Mier preocupa por recuperación de fractura de tibia; hablan de largos plazos en México

Kevin Mier sufrió una fractura de tibia el pasado sábado luego de una dura patada que recibió de Adalberto Carraquilla, jugador panameño del Pumas UNAM, en pleno partido de la Liga MX. Pasan los días y se van conociendo detalles y nueva información de la recuperación por la que tendría que pasar el joven arquero colombiano.

El diario 'Récord' habló de las más recientes informaciones sobre el guardameta de nuestro país y en especial sobre el tiempo que estaría alejado de las canchas, no solo poniendo en alerta al Cruz Azul, sino también a la Selección Colombia, pensando en el Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.



Kevin Mier y la incapacidad que tendrá por fractura de tibia

"De acuerdo con los primeros reportes, Kevin Mier presenta una fractura de tibia. Con esta lesión, al arquero colombiano podría estar fuera de las canchas entre seis a nueve meses", señalaron en el medio mexicano, que de igual manera explicó que todo depende "a la gravedad de la fractura, si tiene o no desplazamiento o si requiere cirugía", por lo que será importante saber en los próximos días cuál es la decisión que tomarán en el club mexicano.

Sobre ese mismo tema escribieron que "los reportes preliminares apuntan a que el colombiano no solo estará lesionado lo que resta del 2025, sino que también su participación en el Clausura 2026 peligra, además de una posible convocatoria a la Copa del Mundo", algo de lo que ya está enterado el técnico Néstor Lorenzo, a quien nuestra enviada de Gol Caracol Marina Granziera le consultó.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado Getty Images

"Llamamos a Kevin Mier anoche, el cuerpo médico, y estamos atentos a su evolución, fue un golpe duro", fueron las palabras del entrenador de la Selección Colombia, quien no había convocado al joven arquero para esta doble fecha FIFA de partidos preparatorios contra Nueva Zelanda y Australia.

Mientras se siguen conociendo novedades de la grave lesión del colombiano, también desde México están al tanto de la petición que haría el Cruz Azul para una sanción ejemplar contra Adalberto Carrasquilla por su temeraria entrada.

"En la interna de La Máquina consideran que Carrasquilla debería ser inhabilitado por la fuerte entrada sobre Kevin. Por lo tanto, esperarán el tiempo de recuperación de Mier y así pedir una sanción para el jugador de los Universitarios", cerraron en la nota del diario mexicano.