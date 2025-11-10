Néstor Lorenzo, pendiente a situación de Kevin Mier para el Mundial 2026; "fue un golpe duro"

La Selección Colombia se prepara en territorio estadounidense para los juegos de preparación contra Nueva Zelanda y Australia. La 'tricolor' afrontará los últimos dos juegos del año con la mira en seguirse alistando para llegar de la mejor manera posible al Mundial del próximo año.

En la previa a los dos encuentros, el técnico Néstor Lorenzo en conversación con Gol Caracol, se refirió a la fuerte lesión que sufrió el portero del Cruz Azul, Kevin Mier, el fin de semana en un juego por la Liga MX. "Llamamos a Mier anoche, el cuerpo médico, y estamos atentos a su evolución, fue un golpe duro". El ex Atlético Nacional tuvo un grave choque en el partido entre su equipo y Pumas en la última fecha de la liga 'manita', cuando el volante panameño Adalberto Carrasquilla quiso impedir que el colombiano sacara con comodidad y lo impactó bruscamente con los taches, causándole que quedara en el suelo y prendiera las alarmas en el cuerpo técnico de la 'sele'.

Según reportes, Mier tendría una fractura de tibia, que lo marginaría de las canchas por varios meses, incluso haciendo que preocupe su participación en la máxima cita orbital, por lo que será un tema del que estará pendiente el combinado nacional en el futuro próximo. De igual manera, Lorenzo habló de si llevaría al Mundial a un arquero que sea especialista en tapar penaltis, por encima de cualquier otro que haya sido parte del proceso. "No elegiría un arquero ataja penaltis, un arquero que sea ataja penaltis es porque es buen arquero también bajo los tres palos, o tiene otras virtudes, no existe ese criterio para mí, creo que tenemos cuatro o cinco porteros, y algunos en espera que tienen muy buen nivel y ahí están compitiendo".

Kevin Mier se lesionó en el partido contra Pumas, por la Liga MX, y preocupa a la Selección Colombia Getty Images

Por otra parte, el DT argentino habló de la vuelta a la convocatoria de Carlos Cuesta, central que está brillando en el Vasco da Gama de Brasil, que abre el abanico de las posibilidades en la parte defensiva de la Selección pensando en el certamen. "Carlitos jugó toda la Copa América, así que es un jugador que ya nos conoce, al que conocemos mucho y está compitiendo también, vuelve Yerry Mina también, Ditta lo ha hecho muy bien cuando le tocó, así que tenemos ahí alternativas y posibilidades, vamos a ver cómo van evolucionando de cara al mundial", concluyó.

Publicidad

Poco a poco los jugadores llamados para los partidos de preparación de la Selección Colombia están llegando a Estados Unidos, para concentrarse en el partido de este sábado contra Nueva Zelanda en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, y luego viajar a Nueva York para verse las caras con Australia en el estadio Citi Field.