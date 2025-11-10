Síguenos en::
Néstor Lorenzo, pendiente a situación de Kevin Mier para el Mundial 2026; "fue un golpe duro"

Néstor Lorenzo, pendiente a situación de Kevin Mier para el Mundial 2026; "fue un golpe duro"

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló para Gol Caracol sobre la infortunada lesión que sufrió Kevin Mier con el Cruz Azul en la liga mexicana. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 10 de nov, 2025
Kevin Mier, arquero con proceso en la Selección Colombia
Kevin Mier, arquero con proceso en la Selección Colombia
Foto: AFP

