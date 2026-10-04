Kevin Mier, listo para ser titular con Selección Colombia; “para eso hemos trabajado”

La Selección Colombia se medirá el próximo martes 6 de octubre a Perú, en su tercer y último partido preparatorio en esta fecha FIFA, en la que ya empató 1-1 con México y perdió 0-1 con Paraguay.

Y luego del compromiso frente a los guaraníes, el técnico Néstor Lorenzo adelantó que para el siguiente encuentro haría un cambio en la portería, por lo que se vendría el momento para Kevin Mier, del registro de Cruz Azul. Cabe recordar que frente a los ‘manitos’ atajó Álvaro Montero, y contra los paraguayos estuvo Aldair Quintana.

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Por eso, en charla con Gol Caracol, desde Estados Unidos, el joven guardameta se refirió a la chance que tiene nuevamente de ponerse los guantes y ser el inicialista en la Selección Colombia, con la que ya hasta ha disputado duelos en Eliminatorias Sudamericanas.

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“Para eso hemos trabajado, y aprovechar la oportunidad en este juego que se viene”, dijo de entrada Kevin Mier, quien de paso se refirió a la calidad que hay entre los arqueros de la ‘tricolor’, pero que para él “te potencia mucho más porque la competencia es más complicada, es muy lindo que todo eso pase”.



En su intervención, el joven guardameta no quiso dar muchos detalles sobre Perú, el rival contra el que se enfrentará la Selección Colombia, este martes, en Miami. “Ahorita veremos los videos, vemos que han hecho en estos partidos de preparación y vamos a analizarlo”, cerró diciendo Mier.

Colombia vs Perú EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido amistoso

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Este martes 6 de octubre, en el estadio del Inter Miami, se disputará este duelo entre las dos selecciones sudamericanas. La hora del compromiso está estipulado a las 6:45 p.m. (hora colombiana), y se podrá disfrutar, como siempre, con el sello de Gol Caracol.

El partido de Colombia vs Perú se verá por la señal principal de Caracol Televisión, por nuestra APP de Ditu, en www.golcaracol.com, y en el YouTube de Gol Caracol, para que usted tenga todas las opciones de disfrutar este duelo de fogueo de este proceso de Néstor Lorenzo, tras el Mundial 2026.

Kevin Mier, arquero de Colombia. AFP.